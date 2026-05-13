Η ΑΕΚ ήταν πολύ κοντά στο να νικήσει στην Τούμπα αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι ικανοποιημένος από την απόδοση αλλά όχι και από την αντίδραση στη φάση που ισοφάρισαν οι «ασπρόμαυροι».

Τρεις μέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Ένωση δεν παρουσιάστηκε… άδεια στην Τούμπα αλλά πολύ σοβαρή και είχε ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη, με τον προπονητή της να μοιράζει συγχαρητήρια στις δηλώσεις του.

«Λυπάμαι για το γκολ που δεχθήκαμε. Ήταν ένα αφελές γκολ. Δεδομένου ότι πριν από τρεις ημέρες είχαμε μια σημαντική αναμέτρηση, οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά. Το γκολ που πετύχαμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα build up. Είχαμε κάποιες απουσίες αλλά ποτέ δεν «κλαίμε», ούτε μεμψιμοιρούμε γι’ αυτό.

Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, ήταν αφελές το γκολ που δεχθήκαμε αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά. Συνεχίζουμε το αήττητο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν που θα μας βοηθούσε να κλείσουμε τον αγώνα, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Έχουμε μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό».