Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας: από εκεί περνά περίπου το 20% της ημερήσιας παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιραν, η περιοχή δεν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, με τις διελεύσεις να περιορίζονται δραστικά, τα πληρώματα να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο και την αγορά να κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Το σοκ ήταν άμεσο. Η Ευρώπη, που τα προηγούμενα χρόνια είχε μειώσει δραστικά την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με έναν εξωτερικό κίνδυνο εφοδιασμού. Το Brent πλησίασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης φυσικού αερίου TTF ανέβηκε πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ένα ερώτημα που η Ευρώπη πίστευε ότι είχε αρχίσει να αφήνει πίσω της επέστρεψε με ένταση: πόσο ασφαλής είναι πραγματικά η ενεργειακή της τροφοδοσία;

Αυτό ακριβώς το ερώτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των φετινών Ποσειδωνίων. Στην Αθήνα, στο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης ναυτιλιακής έκθεσης, περισσότεροι από 1.000 εκπρόσωποι της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας συζήτησαν για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, την ενεργειακή ασφάλεια, τον σκιώδη στόλο και τον ρόλο που καλείται να παίξει η ναυτιλία όταν η γεωπολιτική διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και η Μαρία Αγγελικούση. Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, η επικεφαλής του Ομίλου Αγγελικούση χαρακτήρισε τη σύγκρουση με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μία από τις σοβαρότερες αναταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα εδώ και δεκαετίες. Η τοποθέτησή της δεν είχε μόνο το βάρος μιας εφοπλίστριας με ισχυρή παρουσία στα LNG carriers. Είχε και το βάρος μιας οικογενειακής ιστορίας που ξεκινά από τη Χίο, περνά από τα δεξαμενόπλοια και φτάνει σήμερα στο LNG, δηλαδή στο καύσιμο που βρίσκεται στο κέντρο της νέας ενεργειακής γεωπολιτικής.

Γιατί αν η τρέχουσα κρίση δείχνει πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η παγκόσμια οικονομία όταν ένα στρατηγικό πέρασμα υπολειτουργεί, η ιστορία της οικογένειας Αγγελικούση δείχνει κάτι άλλο: πώς η ναυτιλία μπορεί να εξελιχθεί από οικογενειακή επιχείρηση σε κρίσιμη υποδομή ενεργειακής ασφάλειας.

Μια αυτοκρατορία που ξεκίνησε με έναν ασυρματιστή

Η ιστορία της οικογένειας Αγγελικούση ξεκινά πολύ πριν το LNG γίνει γεωπολιτικός όρος της καθημερινότητας. Ο Αντώνης Αγγελικούσης καταγόταν από τα Καρδάμυλα της Χίου, έναν τόπο με βαθιά ναυτική παράδοση. Η οικογένεια είχε σχέση με τη θάλασσα από τον 18ο αιώνα, όμως ο ίδιος ξεκίνησε τη διαδρομή του ως ασυρματιστής, ένας από τους ανθρώπους που κρατούσαν ανοιχτή την επικοινωνία των πλοίων σε μια εποχή όπου η θάλασσα ήταν ακόμη πιο απρόβλεπτη και επικίνδυνη.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στη θάλασσα, έζησε τον κίνδυνο και μετά το τέλος του πολέμου, μπήκε στον Πειραιά ως ναυτιλιακός πράκτορας. Το 1947 ίδρυσε την επιχείρηση που θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ναυτιλιακούς ομίλους στον κόσμο.

Αντώνης Αγγελικούσης

Η στρατηγική του ήταν ασυνήθιστη για την εποχή. Αντί να στηριχθεί αποκλειστικά σε μεταχειρισμένα πλοία, όπως έκαναν πολλοί νέοι εφοπλιστές μετά τον πόλεμο, έδωσε έμφαση στα νεότευκτα και στις μακροχρόνιες σχέσεις με ναυπηγεία, κυρίως στην Ιαπωνία. Αυτή η προσέγγιση, που συνδύαζε συντηρητική εμπορική λογική με τολμηρές επενδύσεις σε ποιοτικά πλοία, έγινε σταδιακά μέρος της ταυτότητας του Ομίλου.

Ο γιος του, Ιωάννης Αγγελικούσης, ανέλαβε την εταιρεία το 1989. Επέκτεινε τον στόλο στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, στο ξηρό φορτίο και, στη συνέχεια, στο LNG. Το πιο τολμηρό του στοίχημα ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν διέγνωσε ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα αποκτούσε στρατηγική σημασία για την παγκόσμια ενέργεια.

Το 2003 ίδρυσε τη Maran Gas Maritime, την πρώτη ολοκληρωμένη ελληνική εταιρεία ιδιοκτησίας και διαχείρισης LNG carriers. Η ονομασία «Maran» προήλθε από τα ονόματα των γονιών του, Μαρίας και Αντώνη. Τότε, η μεταφορά LNG δεν ήταν μια αυτονόητη επιλογή. Ήταν ένας κλάδος με τεράστια κεφάλαια, μακροχρόνιες συμβάσεις, αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις. Ο Αγγελικούσης μπήκε νωρίς σε μια αγορά όπου λίγοι Έλληνες είχαν τολμήσει να κινηθούν.

Όταν πέθανε, τον Απρίλιο του 2021, ο Όμιλος Αγγελικούση κατείχε 151 πλοία στους τρεις μεγάλους κλάδους της ναυτιλίας: LNG carriers, δεξαμενόπλοια και πλοία ξηρού φορτίου. Ήταν ήδη ο μεγαλύτερος αμιγώς ιδιωτικός ναυτιλιακός όμιλος στον κόσμο.

Ιωάννης Αγγελικούσης

Η γιατρός που επέστρεψε στη ναυτιλία

Η Μαρία Αγγελικούση δεν ξεκίνησε από τη ναυτιλία. Σπούδασε ιατρική στο Κέμπριτζ και στο University College London, ακολούθησε επαγγελματική διαδρομή ως γιατρός στη Βρετανία και στη συνέχεια επέστρεψε στον οικογενειακό Όμιλο. Αυτή η μετάβαση, από την ιατρική στη διοίκηση ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού οργανισμού, είναι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της προσωπικής της διαδρομής.

Μπήκε σε έναν Όμιλο με παγκόσμιο αποτύπωμα, υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και βαριά κληρονομιά. Όταν ανέλαβε μετά τον θάνατο του πατέρα της, δεν επέλεξε τη λογική της διαχείρισης ενός ήδη μεγάλου στόλου. Συνέχισε την επέκταση, την ανανέωση και την είσοδο σε νέες αγορές, σε μια περίοδο που η ναυτιλία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα γεωπολιτικούς κινδύνους, ακριβότερη χρηματοδότηση, περιβαλλοντικούς κανόνες και τεχνολογική αβεβαιότητα.

Η κλίμακα αυτής της κληρονομιάς αποτυπώνεται και στη λίστα του Forbes. Σύμφωνα με το Forbes Real-Time Billionaires, η περιουσία της Μαρίας Αγγελικούση εκτιμάται στα 7,5 δισ. δολάρια, με την ίδια να βρίσκεται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και στην κορυφή της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Η περιουσία αυτή αντανακλά την αξία ενός στόλου που εδώ και δεκαετίες χτίζεται με συνέπεια, πειθαρχία και επιμονή σε αγορές υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Σήμερα, ο Όμιλος Αγγελικούση παραμένει ενεργός στους τρεις μεγάλους κλάδους που διαμόρφωσαν την πορεία του: LNG carriers, δεξαμενόπλοια και ξηρό φορτίο. Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, λειτουργεί περίπου 144 πλοία στο νερό και έχει 23 ακόμη υπό παραγγελία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας και πρώτων υλών.

Η εμπορική φιλοσοφία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδια με εκείνη που χαρακτήρισε και τις προηγούμενες γενιές: ποιοτικός στόλος, μακροχρόνιες συνεργασίες, περιορισμένη έκθεση στις υπερβολές της spot αγοράς και έμφαση σε πελάτες υψηλής πιστοληπτικής και στρατηγικής σημασίας.

Μαρία Αγγελικούση

Το LNG ως υποδομή ενεργειακής ασφάλειας

Όταν οι ροές από τον Περσικό Κόλπο περιορίζονται, όταν το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας και όταν η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας, ο στόλος LNG αποκτά στρατηγική σημασία.

Στα Ποσειδώνια, η Μαρία Αγγελικούση αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Μίλησε για την ανθεκτικότητα που έδειξε η παγκόσμια οικονομία παρά τις αναταράξεις, επισημαίνοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν έντονα και οι τιμές του LNG στην Ασία σχεδόν διπλασιάστηκαν, χωρίς όμως να φτάσουν στα ακραία επίπεδα που πολλοί φοβούνταν.

Η εξήγησή της είχε ενδιαφέρον γιατί δεν περιορίστηκε στην κλασική ανάλυση προσφοράς και ζήτησης. Συνέδεσε την ανθεκτικότητα με τη στροφή σε εναλλακτικά καύσιμα, με τη χαμηλότερη ζήτηση σε ορισμένες περιοχές και με την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ενισχύουν σταθερά τις εξαγωγές LNG και λειτουργούν πλέον ως κρίσιμος πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και την Ασία. Σε αυτή τη νέα ενεργειακή γεωγραφία, η ναυτιλία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Τις καθιστά δυνατές.

Το ελληνικό αποτύπωμα

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που συνδέει την οικογένεια Αγγελικούση με την ελληνική ναυτιλία: η επιμονή στην ελληνική σημαία. Σε μια εποχή όπου μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ναυτιλίας λειτουργεί με σημαίες ευκαιρίας και σύνθετες εταιρικές δομές, ο Όμιλος Αγγελικούση θεωρείται διαχρονικά ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές του ελληνικού νηολογίου.

Η πορεία αυτή, συνδέεται με την εκπαίδευση, την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών, τη σχέση με τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και την προσπάθεια να μείνει ζωντανή μια αλυσίδα τεχνογνωσίας που δεν αγοράζεται εύκολα από την αγορά. Σε πλοία όπως τα LNG carriers και τα σύγχρονα δεξαμενόπλοια, όπου οι τεχνικές απαιτήσεις είναι εξαιρετικά υψηλές, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι όσο κρίσιμο είναι και το ίδιο το πλοίο.

Στα φετινά Ποσειδώνια, αυτή η διάσταση απέκτησε ιδιαίτερο βάρος. Η Μαρία Αγγελικούση δήλωσε περήφανη που η συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων της φέρει την ελληνική σημαία, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Ήταν μια φράση που λειτούργησε σαν γέφυρα ανάμεσα στις τρεις γενιές: από τον Αντώνη Αγγελικούση, που ξεκίνησε ως ασυρματιστής από τα Καρδάμυλα, στον Ιωάννη Αγγελικούση, που είδε το LNG πριν γίνει στρατηγικό πεδίο, και στη Μαρία Αγγελικούση, που σήμερα διαχειρίζεται αυτή την κληρονομιά μέσα στη μεγαλύτερη ενεργειακή αναταραχή των τελευταίων δεκαετιών.

Το νέο στοίχημα

Η τρέχουσα κρίση επιβεβαιώνει ότι η ναυτιλία έχει μετατραπεί σε κρίσιμο παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας και όχι απλώς σε μέσο μεταφοράς. Όταν ένα στρατηγικό πέρασμα όπως τα Στενά του Ορμούζ υπολειτουργεί, οι επιπτώσεις περνούν άμεσα στις τιμές ενέργειας, στο κόστος μεταφοράς, στη βιομηχανική παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες Ευρώπης και Ασίας.

Για έναν όμιλο όπως της οικογένειας Αγγελικούση, αυτό το περιβάλλον αναδεικνύει την αξία ενός διαφοροποιημένου στόλου. Οι μακροχρόνιες ναυλώσεις, οι σχέσεις με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους και η επένδυση σε σύγχρονα πλοία περιορίζουν την έκθεση στις απότομες διακυμάνσεις της αγοράς και ενισχύουν τον ρόλο του Ομίλου σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Το LNG, ειδικά, βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας για Ευρώπη και Ασία. Αυτό που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν μια απαιτητική επενδυτική επιλογή, σήμερα λειτουργεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά όπου η πρόσβαση σε αξιόπιστη μεταφορική δυναμικότητα έχει στρατηγική σημασία.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διατήρηση του μεγέθους, αλλά η ικανότητα προσαρμογής σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα. Η επόμενη ημέρα της ναυτιλίας θα ανήκει σε ομίλους που διαθέτουν σύγχρονο στόλο, αξιόπιστες συνεργασίες, ισχυρή τεχνική βάση και στρατηγική θέση στις ενεργειακές ροές του πλανήτη.