Κάποτε η συνδρομή ήταν κάτι συγκεκριμένο. Η συνδρομητική τηλεόραση, το γυμναστήριο, μια κάρτα μέλους σε κάποιον σύλλογο, ίσως μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό που έφτανε τακτικά στο σπίτι. Ήξερες τι πλήρωνες, γιατί το πλήρωνες και πότε έληγε. Σήμερα, η συνδρομή έχει πάψει να είναι εξαίρεση. Έχει γίνει ο κανόνας. Μικρές, επαναλαμβανόμενες χρεώσεις μπαίνουν κάθε μήνα στον λογαριασμό μας, συχνά χωρίς να τις αισθανόμαστε την ώρα που τις εγκρίνουμε, αλλά πολύ πιο έντονα όταν αθροίζονται.

Η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε ένα σύνολο από μηνιαία πάγια. Η μουσική, οι ταινίες, οι σειρές, το cloud, οι εφαρμογές παραγωγικότητας, οι συνδρομές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα προγράμματα διατροφής, οι πλατφόρμες delivery, ακόμη και υπηρεσίες που κάποτε πληρώναμε μόνο όταν τις χρησιμοποιούσαμε, κινούνται πλέον στη λογική της σταθερής χρέωσης. Δεν αγοράζουμε απαραίτητα κάτι. Αποκτούμε πρόσβαση.

Από την αγορά στην πρόσβαση

Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή. Η οικονομία της συνδρομής δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο πληρωμής. Άλλαξε τη σχέση μας με την κατανάλωση. Αντί να κατέχουμε, νοικιάζουμε. Αντί να αποφασίζουμε κάθε φορά αν κάτι αξίζει τα χρήματά του, δεσμευόμαστε εκ των προτέρων με την υπόσχεση ότι θα το χρησιμοποιήσουμε αρκετά ώστε να συμφέρει. Η λέξη-κλειδί δεν είναι πια η αγορά, αλλά η πρόσβαση.

Στην αρχή, το μοντέλο μοιάζει σχεδόν ιδανικό. Με ένα σχετικά μικρό ποσό, έχεις στη διάθεσή σου τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου, ευκολίες, προσφορές, προνόμια, εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η συνδρομή υπόσχεται απλότητα. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι κάθε φορά. Όλα τρέχουν αυτόματα. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η δύναμή της, αλλά και η παγίδα της.

Τα πολλά «λίγα ευρώ»

«Λίγα ευρώ τον μήνα» είναι η πρώτη σκέψη σε κάθε νέα συνδρομή. Το κάθε ποσό ξεχωριστά μοιάζει μικρό. Όταν όμως οι χρεώσεις πολλαπλασιάζονται, το άθροισμα αρχίζει να βαραίνει τον μηνιαίο προϋπολογισμό. Μια πλατφόρμα για σειρές, άλλη μία για μουσική, μία εφαρμογή αποθήκευσης, ένα πρόγραμμα γυμναστικής ή διατροφής, ένα πακέτο προνομίων για παραγγελίες, ένα εργαλείο δουλειάς, μια υπηρεσία που δοκίμασες δωρεάν και ξέχασες να ακυρώσεις. Το κάθε ποσό ξεχωριστά φαίνεται αμελητέο. Το σύνολο, όμως, μπορεί να γίνει ένας κανονικός μηνιαίος λογαριασμός.

Η συνδρομητική οικονομία στηρίζεται ακριβώς σε αυτή την ψυχολογία. Στο γεγονός ότι ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται πιο εύκολα μια μεγάλη εφάπαξ αγορά, αλλά δυσκολεύεται να υπολογίσει τη μακροχρόνια επίδραση μιας μικρής επαναλαμβανόμενης χρέωσης. Για παράδειγμα, τα 10 ευρώ τον μήνα δεν μοιάζουν πολλά. Τα 10 ευρώ κάθε μήνα, για χρόνια, είναι κάτι διαφορετικό.

Το «καλάθι» των συνδρομών και το κόστος του

Αρκεί να δει κανείς ένα ενδεικτικό μηνιαίο «καλάθι» συνδρομών για να καταλάβει πόσο γρήγορα μαζεύεται ο λογαριασμός. Μια πλατφόρμα streaming όπως το Netflix, μπορεί να κοστίζει από περίπου 9 έως 16 ευρώ τον μήνα, μια δεύτερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, πχ Disney άλλα 11 έως 16 ευρώ, η μουσική μέσω Spotify περίπου 9 ευρώ, μια υπηρεσία cloud από 1 έως 10 ευρώ, μια συνδρομή delivery σε Wolt ή eFood περίπου 4 ευρώ, ενώ ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT ή άλλη αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία μπορεί να προσθέσει άλλα 20 ευρώ τον μήνα.

Αν σε αυτά προστεθούν μια εφαρμογή γυμναστικής, ένα πρόγραμμα διατροφής, ένα app επεξεργασίας φωτογραφιών ή κάποιο ψηφιακό εργαλείο για τη δουλειά, το μηνιαίο ποσό μπορεί εύκολα να φτάσει τα 50, 70 ή και πάνω από 100 ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι κανένα από αυτά τα ποσά δεν μοιάζει, από μόνο του, υπερβολικό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν λειτουργούν όλα ταυτόχρονα.

Η άλλη πλευρά της ευκολίας

Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Οι συνδρομές έδωσαν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παλαιότερα ήταν ακριβότερες ή λιγότερο ευέλικτες. Έκαναν την ψυχαγωγία πιο άμεση, τη δουλειά πιο ψηφιακή, την καθημερινή οργάνωση πιο εύκολη.

Για πολλούς καταναλωτές, επομένως, η συνδρομή δεν είναι απαραίτητα σπατάλη, αλλά εργαλείο. Μπορεί να εξοικονομεί χρόνο, να προσφέρει ευκολία, να στηρίζει την εργασία, την ψυχαγωγία ή την προσωπική οργάνωση και να δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Το πρόβλημα αρχίζει όχι όταν μια συνδρομή έχει πραγματική αξία, αλλά όταν συνεχίζει να πληρώνεται από συνήθεια, χωρίς να αντιστοιχεί πια σε πραγματική χρήση.

Το ζήτημα δεν είναι το μοντέλο από μόνο του. Είναι η αίσθηση ότι όλα γύρω μας ζητούν πλέον μια μόνιμη θέση στον μηνιαίο προϋπολογισμό.

Όταν η απλότητα γίνεται κόπωση

Κάπου εδώ αρχίζει η κόπωση. Όσο οι πλατφόρμες πολλαπλασιάζονται, όσο το περιεχόμενο διασπάται, όσο οι υπηρεσίες χτίζουν κλειστά οικοσυστήματα, ο καταναλωτής καλείται να διαλέξει διαρκώς τι θα κρατήσει και τι θα κόψει. Η υπόσχεση της απλότητας μετατρέπεται ξανά σε άσκηση διαχείρισης.

Ποια συνδρομή χρησιμοποιώ πραγματικά; Ποια πληρώνω από συνήθεια; Ποια κρατάω από φόβο μήπως τη χρειαστώ; Ποια ξεκίνησε ως δοκιμή και έγινε πάγιο έξοδο;

Η οικονομία της συνδρομής έφερε μαζί της και μια πιο αθόρυβη αλλαγή: έκανε το μηνιαίο εισόδημα να μοιάζει περισσότερο δεσμευμένο πριν ακόμη ξοδευτεί. Ενοίκιο, ρεύμα, τηλέφωνο, ίντερνετ, δάνεια ή κάρτες ήταν πάντα μέρος της εξίσωσης. Τώρα, δίπλα τους προστίθενται δεκάδες μικρότερες ψηφιακές και καταναλωτικές υποχρεώσεις. Η καθημερινότητα δεν κοστίζει μόνο όταν τη ζεις. Κοστίζει προκαταβολικά, αυτόματα, επαναλαμβανόμενα.

Η επιστροφή στη συνειδητή επιλογή

Ίσως γι’ αυτό η επόμενη φάση δεν θα είναι η απόρριψη των συνδρομών, αλλά η πιο συνειδητή επιλογή τους. Ο καταναλωτής αρχίζει να ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια, ευκολότερη ακύρωση, πραγματική αξία και όχι απλώς πρόσβαση σε κάτι που μπορεί να μη χρησιμοποιήσει ποτέ. Η ερώτηση δεν είναι πια «πόσο κάνει τον μήνα;». Είναι «τι μου δίνει πραγματικά κάθε μήνα;».

Γιατί στο τέλος, η συνδρομητική οικονομία δεν είναι μόνο μια ιστορία για εταιρείες και πλατφόρμες. Είναι μια ιστορία για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Για την ανάγκη μας να έχουμε τα πάντα διαθέσιμα, γρήγορα και προσωποποιημένα. Αλλά και για το κόστος αυτής της διαθεσιμότητας.

Η καθημερινότητα έγινε μηνιαίος λογαριασμός. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποφασίσουμε ποιο μέρος του αξίζει πράγματι να πληρώνουμε.