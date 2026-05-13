Η Ελλάδα καταλαμβάνει την κορυφή ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ όσον αφορά την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, η χώρα μας κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 3,3%, την ώρα που ο μέσος όρος των υπόλοιπων χωρών-μελών περιορίστηκε στο ισχνό 0,7%. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε περισσότερο χρήμα στην τσέπη του πολίτη για κατανάλωση ή αποταμίευση, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά.



Βασικοί πυλώνες αυτής της θετικής πορείας ήταν η σημαντική ενίσχυση των αποδοχών των εργαζομένων και τα αυξημένα έσοδα από την ακίνητη περιουσία. Παράλληλα, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η υποχώρηση της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009. Το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως η βελτίωση αυτή σημειώθηκε πριν καν αποτυπωθούν οι μεγάλες μειώσεις στη φορολογία και τις κρατήσεις που θεσπίστηκαν για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, καθώς και οι επιπλέον ελαφρύνσεις για τις οικογένειες.



Η επίδοση της Ελλάδας καθίσταται ακόμη πιο σημαντική εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ η αύξηση κινήθηκε μόλις στο 0,7%, όπως συμπληρώνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικές από τις σημαντικότερες οικονομίες του πλανήτη κινήθηκαν στα αποκαλούμενα «ρηχά νερά».



Για παράδειγμα, το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και στη Γερμανία παρέμεινε στάσιμο, ενώ σε τέσσερις χώρες το εισόδημα υποχώρησε. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιταλία, όπου η πτώση έφτασε στο -0,9% και η Γαλλία, όπου παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του -0,2%.



Συνολικά στις χώρες της G7, δηλαδή στις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, η αύξηση ανέρχεται μόλις στο 0,1%.



Στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%, αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (0,8%) και πολύ μεγαλύτερη μεγάλων οικονομιών, όπως της Γαλλίας (0,2%), της Γερμανίας (0,6%), του Ηνωμένου Βασιλείου (0,7%) και της Ιταλίας (0,8%).



Ενώ υπήρξαν χώρες, στις οποίες το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Αυστρία (-1,8%) και τη Φινλανδία (-0,7%), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.