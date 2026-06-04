Σε μια κίνηση με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Όμιλος ΔΕΗ και η MORE, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, προχωρούν σε συμφωνία που αναδιαμορφώνει τα χαρτοφυλάκια των δύο πλευρών και ενισχύει τη θέση της PPC Renewables στον κλάδο των ΑΠΕ.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση από τον Όμιλο ΔΕΗ έξι λειτουργούντων αιολικών πάρκων της MORE, συνολικής μέγιστης ισχύος 107,1 MW. Τα έργα βρίσκονται σε περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα και στη Φλώρινα, και περιλαμβάνουν συνολικά 26 ανεμογεννήτριες.

Τα αιολικά πάρκα αποτελούνται από συνολικά 26 ανεμογεννήτριες σε περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα και τη Φλώρινα. Συγκεκριμένα:

Αιολικό πάρκο Κέλλας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW

στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW Αιολικό πάρκο Οπουντία στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 3,5 MW

στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 3,5 MW Αιολικό πάρκο Τσαμαδοράχη στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 22 MW

στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 22 MW Αιολικό πάρκο Κάτω Λακώματα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 19,2 MW

στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 19,2 MW Αιολικό πάρκο Μικρόβουνο στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW Αιολικό πάρκο Ψαρομύτα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

Παράλληλα, η ΔΕΗ συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 51% που κατείχε η MORE στο μετοχικό κεφάλαιο 12 Εταιρειών Ειδικού Σκοπού, οι οποίες αναπτύσσουν ισάριθμα φωτοβολταϊκά έργα στην Ελλάδα, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW. Ο Όμιλος ΔΕΗ κατείχε ήδη το 49% των συγκεκριμένων έργων και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ελέγχει το 100% του χαρτοφυλακίου.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η συμφωνία για την απόκτηση των νέων αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κίνηση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου ΔΕΗ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 19 GW έως το 2030.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στρατηγική επανατοποθέτηση της MORE

Από την πλευρά της MORE, η συναλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επανατοποθέτησης. Η εταιρεία επιδιώκει ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, αποτυπώνοντας έγκαιρα αξία από ώριμα περιουσιακά στοιχεία και ανακατευθύνοντας κεφάλαια σε τομείς με υψηλότερες προοπτικές απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η MORE προχωρά και σε αναδιάρθρωση της παρουσίας της στον τομέα των φωτοβολταϊκών μέσω της πλατφόρμας Unagi. Η εταιρεία αποκτά το υπολειπόμενο 25% της Unagi, αποκτώντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας.

Παράλληλα, μέσω της πώλησης του 51% των 12 φωτοβολταϊκών έργων προς την PPC Renewables, η Unagi περιορίζει τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ενώ διατηρεί συμμετοχή 51% σε τρία φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 288 MW.

Η MORE ανακατευθύνει πόρους προς τομείς όπου διαπιστώνει υψηλότερες προοπτικές απόδοσης, εστιάζοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της σε αιολική ενέργεια και συστήματα αποθήκευσης. Άλλωστε οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ήδη αντιπροσωπεύουν περίπου 90% της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η MORE έχει καταγράψει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας τη λειτουργούσα εγκατεστημένη ισχύ της σε επίπεδα που αγγίζουν πλέον το 1 GW.

Οι εν λόγω συναλλαγές ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του 2030, με την εταιρεία να εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των €250 εκατ. και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2 GW, αξιοποιώντας το ισχυρό pipeline ανάπτυξης.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας, επιτρέποντας την αυτόνομη χρηματοδότηση των επόμενων φάσεων ανάπτυξης έως και μετά το 2030.

Η MORE, όπως επισημαίνει, παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της και θα συνεχίσει να εξετάζει επιλεκτικά νέες επενδυτικές και συναλλακτικές ευκαιρίες με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

