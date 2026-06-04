Η Allwyn, που προέκυψε από τη συνένωση της Allwyn International AG και της ΟΠΑΠ Α.Ε., ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2026, δηλαδή για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου.

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε συγκρίσιμη βάση και μετά την προσαρμογή για τους υψηλότερους φόρους επί των παιγνίων στην Αυστρία, καθώς και εξαιρουμένης της πρώτης συνεισφοράς από την εξαγορά της PrizePicks, η υποκείμενη ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 5%.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 443 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με περιθώριο 37% επί των καθαρών εσόδων. Σε υποκείμενη βάση, πριν από την επίδραση της εξαγοράς της PrizePicks, της υψηλότερης φορολογίας παιγνίων στην Αυστρία και των ζημιών λόγω έναρξης δραστηριοτήτων στη Σλοβακία, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 11%.

Η Allwyn επιβεβαίωσε τις χρηματοοικονομικές προοπτικές της για το 2026, προβλέποντας αύξηση των καθαρών εσόδων μεγαλύτερη από περίπου 25%, εξαιρουμένων έκτακτων κονδυλίων ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 37%.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ, επιπλέον του ελάχιστου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει ενδιάμεση διανομή για τη χρήση 2026 ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την ήδη ανακοινωθείσα πολιτική για την καταβολή ελάχιστου ετήσιου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή.

Ο κ. Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε:

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για αυτό το τρίμηνο εταιρικού μετασχηματισμού, κατά τη διάρκειά του οποίου συνενώσαμε δύο φανταστικές επιχειρήσεις, για να δημιουργήσουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη με μεγάλη κλίμακα στον κλάδο της διασκέδασης και των τυχερών παιχνιδιών, με ενισχυμένη ικανότητα διαμόρφωσης των εξελίξεων, ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης και μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα, που υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και τις αποδόσεις για τους μετόχους.

Εν τω μεταξύ, παραμείναμε σταθερά επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Η πρόοδος του διευρυμένου ομίλου μας αυτό το τρίμηνο καταδεικνύει το εύρος και τη δύναμη της πλατφόρμας της Allwyn, με ισχυρή δυναμική στην αύξηση της κερδοφορίας και ανάπτυξης στην ηπειρωτική Ευρώπη, την προσθήκη της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική, την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ισχυρή συμβολή της Betano και τη συνεχή ανάπτυξη των δυνατότητων μας, τόσο σε ψηφιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου.

Τα Καθαρά Έσοδα του συνενωμένου ομίλου αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο κατά 21% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη προήλθε από το ψηφιακό κανάλι, χάρη στην εστίασή μας στην καινοτομία και την αναβάθμιση των προτάσεων μας και της εμπειρίας των πελατών μας, καθώς και την εξαγορά της PrizePicks. Εξαιρουμένης της PrizePicks, πετύχαμε καλή αύξηση στα Καθαρά Έσοδα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 3,5% ετησίως, παρά την αρνητική επίδραση ύψους 1,7 ποσοστιαίων μονάδων που είχαν οι υψηλότεροι φόροι παιγνίων στην Αυστρία και το γεγονός ότι η αντίστοιχη περίοδος του προηγούμενου έτους ευνοήθηκε από τα τζακ ποτ ρεκόρ στο EuroMillions (Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο) και στο Τζόκερ (Ελλάδα).

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σημαντικά κατά 24% σε ετήσια βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και της εξαγοράς της PrizePicks. Εξαιρουμένης της εξαγοράς της PrizePicks, των υψηλότερων φόρων παιγνίων στην Αυστρία και των ζημιών που σχετίζονταν με την έναρξη της δραστηριότητας μας στη Σλοβακία, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, επιδιώξαμε επωφελείς επενδύσεις τόσο μέσω Κεφαλαιουχικών Δαπανών όσο και μέσω Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώσαμε τη σημαντική επένδυσή μας στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας (The National Lottery), εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές που περιόριζαν εδώ και καιρό την ανάπτυξη προϊόντων και την καινοτομία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που από τότε και μετά, έχουμε παρουσιάσει μια καινοτόμο ανανεωμένη εκδοχή του παιχνιδιού Lotto και τo προγραμματισμένο λανσάρισμα του Powerball – του μεγαλύτερου τζακ ποτ παιχνιδιού στον κόσμο – στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που αποτελεί μια από τις πιο συναρπαστικές εξελίξεις στον κλάδο των λοταριών παγκοσμίως, εδώ και πολλά χρόνια.

Τον Ιανουάριο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην PrizePicks, την κορυφαία εταιρεία daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδό μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά διαδικτυακής αθλητικής διασκέδασης των ΗΠΑ. Η ισχυρή κερδοφορία, η δημιουργία ρευστότητας, η διαφοροποιημένη τεχνολογία, η ιδιαίτερα αφοσιωμένη πελατειακή βάση και η εστίαση στις προτάσεις προς τους πελάτες της PrizePicks παρέχουν μια συναρπαστική πλατφόρμα για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η πλατφόρμα της Allwyn αποτελείται από κορυφαίες επιχειρήσεις που εστιάζουν σε λοταρίες στην ηπειρωτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από κορυφαία στον κλάδο αναπτυξιακά asset. Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει την ανθεκτικότητα και τη δημιουργία ρευστότητας των δραστηριοτήτων που εστιάζουν σε λοταρίες, με την ανάπτυξη που προέρχεται από ψηφιακά κανάλια, αποκλειστικό περιεχόμενο, τεχνολογία, διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό, δραστηριότητες iGaming και τον κλάδο της διασκέδασης στη Βόρεια Αμερική. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην αξιοποίηση αυτής της πλατφόρμας, ώστε να επιτύχουμε αθροιστική ανάπτυξη, δημιουργία ρευστότητας και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, πρότυπα υπεύθυνου παιχνιδιού και ισχυρές συνεργασίες με ρυθμιστικές και κρατικές αρχές και την κοινωνία.

Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για όσα έχουμε επιτύχει από τότε που δημιουργήσαμε την Allwyn, καθώς έχουμε αναπτύξει έναν παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο της διασκέδασης και των τυχερών παιχνιδιών, με προσαρμοσμένο EBITDA ύψους σχεδόν €2 δισ., σε μόλις 14 χρόνια. Είμαστε, επίσης, πολύ χαρούμενοι που έχουμε επιτύχει αρκετά σημαντικά ορόσημα κατά το α΄ τρίμηνο του 2026. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε ενθουσιασμένοι όσο ποτέ για τα επόμενα κεφάλαια του growth story μας και σίγουροι για την ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τις πολλές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.

Είμαστε ιδιαίτερα πεπεισμένοι για τη μελλοντική μας ανάπτυξη και τη δημιουργία ρευστότητας και αξίας για τους μετόχους. Για αυτό, ξεκινήσαμε σήμερα ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €150 εκ., γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για αποδόσεις προς τους μετόχους, η οποία είναι βασικό στοιχείο του πλαισίου κατανομής κεφαλαίων μας.»

Επιχειρησιακή ανασκόπηση

Στο α’ τρίμηνο του 2026, η Allwyn ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην PrizePicks, εταιρεία daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η PrizePicks ενοποιείται πλήρως από τις 16 Ιανουαρίου 2026. Το τίμημα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ανήλθε σε 1,504 δισ. δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή 1,3 δισ. ευρώ κατά τον χρόνο της συναλλαγής, υπό συνήθεις μεταγενέστερες προσαρμογές.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η PrizePicks δεν είχε εκκρεμή δάνεια ή λοιπές δανειακές υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση. Σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών κατά την επόμενη τριετία, προβλέπεται καταβολή πρόσθετου τιμήματος έως 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2029.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες σε Αυστρία, Ελλάδα και Κύπρο, Τσεχία, Ιταλία και Γερμανία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν σε 754 εκατ. ευρώ. Προσαρμοσμένα για την επίδραση των υψηλότερων φορολογικών συντελεστών στα τυχερά παίγνια στην Αυστρία, τα υποκείμενα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%.

Η ανάπτυξη προήλθε από τη δυναμική στο iGaming, όπου τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 29%, και στον αθλητικό στοιχηματισμό, όπου τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13%. Η Ελλάδα και η Κύπρος κατέγραψαν πιο συγκρατημένη ανάπτυξη, της τάξης του 2% σε ετήσια βάση, συγκριτικά με την ισχυρή επίδοση της αντίστοιχης περιόδου.

Στη Βόρεια Αμερική, η δραστηριότητα της Allwyn περιλαμβάνει τις Allwyn LS, IWG και PrizePicks. Η PrizePicks συνέχισε να ενισχύει τη δυναμική της στη διάρκεια του τριμήνου, υποστηριζόμενη από την επιστροφή της στη Νέα Υόρκη ως αδειοδοτημένου παρόχου, καθώς και από την ανακοίνωση πολυετούς συνεργασίας με το NBA ως επίσημου συνεργάτη στον τομέα του daily fantasy sports.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε σταθερό νόμισμα και κατά 3% σε δημοσιευμένη βάση, στα 224 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των εσόδων από παικτική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Εθνικής Λοταρίας, με ανανεωμένο ιστότοπο, νέες εφαρμογές για κινητές συσκευές και τη μετάβαση περίπου 18 εκατ. λογαριασμών παικτών στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες.

Τον Απρίλιο του 2026, η Allwyn UK ανακοίνωσε την προγραμματισμένη έναρξη νέας μορφής για το εγχώριο παιχνίδι jackpot Lotto, η οποία αναμένεται τον Ιούνιο. Ανακοίνωσε επίσης την προγραμματισμένη καλοκαιρινή έναρξη του αμερικανικού Powerball στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την τελική κανονιστική έγκριση.

Η Betano κατέγραψε αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 31% σε ετήσια βάση σε σταθερό νόμισμα και κατά 27% σε δημοσιευμένη βάση, στα 788 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο του Ομίλου στα καθαρά κέρδη της Betano ανήλθε σε 60 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% σε ετήσια βάση. Η Betano διένειμε μέρισμα 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 74 εκατ. ευρώ καθαρά προς την Allwyn.

Στις βασικές στρατηγικές εξελίξεις του τριμήνου περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της συνένωσης της Allwyn International AG με την ΟΠΑΠ Α.Ε. Τον Μάρτιο του 2026, η ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε τη διασυνοριακή μετατροπή από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο και μετονομάστηκε σε Allwyn AG. Στη συνέχεια, η Allwyn AG μετέφερε εκ νέου την έδρα της στην Ελβετία, ολοκληρώνοντας το τελικό στάδιο της συναλλαγής τον Μάιο του 2026.

Μετά τη συνένωση και λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, η συνενωμένη εταιρεία είχε 770,8 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Από αυτές, το 78,4% κατείχε έμμεσα ο Όμιλος KKCG και το 21,6% αποτελούσε ελεύθερη διασπορά.

Η εταιρεία ανέφερε ακόμη ότι από την αρχή του έτους οι δραστηριότητές της συνεχίζουν να αποδίδουν και να εξελίσσονται θετικά, ενώ η εμπορική πορεία κινείται συνολικά σύμφωνα με τις προσδοκίες της. Όπως σημειώνει, δεν έχει επηρεαστεί ουσιωδώς άμεσα από την κρίση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, καθώς δεν δραστηριοποιείται στις πληγείσες περιοχές και οι προμηθευτές της δεν έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές διαταραχές.