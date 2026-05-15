Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αχίλλιος

Αχιλλέας

Αχίλλειος

Παχώμιος

Παχούμιος

Πάχος

Καλή

Κάλη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν αναφέρονται ονόματα στα στοιχεία που δόθηκαν.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αχιλλίου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Στο συναξάρι της ημέρας αναφέρονται επίσης ο Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης, ο Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης και Θαυματουργός, ο Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ, ο Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός, η Οσία Καλή, ο Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης και άλλοι Άγιοι. Η 15η Μαΐου είναι επίσης η Διεθνής Ημέρα Οικογένειας και η Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης.

Όσιος Παχώμιος ο Μέγας: Ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού

Ο Όσιος Παχώμιος ο Μέγας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 15 Μαΐου. Θεωρείται μία από τις σημαντικές μορφές του χριστιανικού μοναχισμού, καθώς συνδέθηκε με την οργάνωση του κοινοβιακού τρόπου ζωής.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Η εποχή του ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του μοναχισμού, καθώς πολλοί Χριστιανοί αναζητούσαν έναν τρόπο ζωής αφιερωμένο στην άσκηση και την προσευχή.

Ο Παχώμιος συνδέθηκε με την οργάνωση μοναχικών κοινοτήτων, στις οποίες οι μοναχοί ζούσαν μαζί, ακολουθώντας κανόνες κοινής ζωής. Αυτό το μοντέλο διαφοροποιήθηκε από την καθαρά ερημιτική άσκηση και επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη μοναστική παράδοση.

Η συμβολή του θεωρείται σημαντική όχι μόνο για τη θρησκευτική ζωή, αλλά και για την οργάνωση των μοναστηριών ως κοινοτήτων με πνευματική, εργασιακή και καθημερινή τάξη.

Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Όσιος Αχίλλιος Επίσκοπος Λαρίσης, πρόσωπο με ιδιαίτερη θέση στην τοπική εκκλησιαστική παράδοση της Θεσσαλίας.

Η 15η Μαΐου έχει παράλληλα κοινωνική διάσταση, καθώς είναι αφιερωμένη διεθνώς στην οικογένεια και στους αντιρρησίες συνείδησης. Έτσι, η ημέρα συνδυάζει το εορτολόγιο με ευρύτερες αναφορές στην κοινωνική ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

