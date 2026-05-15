Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) γνωστοποίησε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα θα λάβει νέα ονομασία προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ, με την αλλαγή να τίθεται σε ισχύ από τις 9 Ιουλίου.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση να δοθεί το όνομα του Αμερικανού προέδρου σε δημόσιες υποδομές, οργανισμούς και προγράμματα, αρκετά από τα οποία ήδη έχουν μετονομαστεί ή προγραμματίζεται να μετονομαστούν προς τιμήν του.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, ο κωδικός του αεροδρομίου θα τροποποιηθεί από PBI σε DJT, που αντιστοιχεί στα αρχικά του Ντόναλντ Τραμπ.