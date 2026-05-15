Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής, με το Δημόσιο να επιχειρεί να αξιοποιήσει αδρανή ακίνητα του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους, μονογονεϊκά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία.

Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου και ανοίγει τον δρόμο για συνεργασίες του Δημοσίου με ιδιώτες κατασκευαστές, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο την ανέγερση, ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης.

Το μοντέλο που επιλέγεται προβλέπει ότι οι ιδιώτες ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν το κόστος κατασκευής ή ανακαίνισης και, ως αντάλλαγμα, θα αποκτούν μέρος της κυριότητας των ακινήτων ή δικαιώματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Βασική δικλείδα του σχεδίου αποτελεί η πρόβλεψη ότι τουλάχιστον το 30% των νέων κατοικιών θα παραμένει στην κυριότητα του Δημοσίου και θα διατίθεται αποκλειστικά ως κοινωνική κατοικία με χαμηλό μίσθωμα. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση στην αγορά, ενισχύοντας το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και την προσφορά κατοικιών.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και μοντέλο «rent to own», καθώς δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να εξαγοράζουν την κατοικία έπειτα από 10 χρόνια μίσθωσης.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η απόφαση προβλέπει δύο βασικές κατηγορίες συμβάσεων: συμβάσεις κατασκευής και συμβάσεις κατασκευής με ταυτόχρονη διαχείριση των κοινωνικών κατοικιών. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ανάδοχος θα μπορεί να αναλαμβάνει όχι μόνο την ανάπτυξη του ακινήτου αλλά και τη λειτουργία του για λογαριασμό του Δημοσίου.

Οι συμβάσεις θα περιλαμβάνουν αυστηρές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, με ειδικές προβλέψεις για την ενεργειακή αυτονομία των κτιρίων, την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, την πυρασφάλεια και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, ορίζεται ότι τα κτίρια θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η διάρκεια των συμβάσεων διαχείρισης μπορεί να φτάνει έως και τα 50 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο ανάδοχος θα ενεργεί για λογαριασμό του Δημοσίου στις σχέσεις με τους δικαιούχους, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη σύναψη μισθώσεων, την είσπραξη ενοικίων και κοινοχρήστων, καθώς και τη συντήρηση των κατοικιών.

Η εποπτεία του προγράμματος θα γίνεται από τη γενική γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω ειδικού Μητρώου Συμβάσεων Κοινωνικής Αντιπαροχής, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι συμβάσεις και η πορεία υλοποίησής τους.