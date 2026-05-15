Οι Παξοί μπαίνουν ξανά σε ρυθμούς γυρισμάτων, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και την Κλέλια Ανδριολάτου να βρίσκονται στο νησί για τις ανάγκες των νέων επεισοδίων του «Maestro».

Το νησί γίνεται για ακόμη μία φορά το φυσικό σκηνικό των εξελίξεων. Τα στενά σοκάκια, τα καταγάλανα νερά και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των Παξών έχουν ταυτιστεί με την αισθητική του Maestro, δίνοντας στη σειρά τη χαρακτηριστική εικόνα που αγάπησε το κοινό.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, που υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία, συνεχίζει να δίνει έμφαση στην εικόνα και την ατμόσφαιρα της σειράς, ενώ η χημεία του με την Κλέλια Ανδριολάτου παραμένει ένα από τα στοιχεία που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Οι δύο πρωταγωνιστές τραβούν ξανά τα βλέμματα στα γυρίσματα, με φωτογραφία τους πάνω σε σκάφος να κυκλοφορεί στα social media.