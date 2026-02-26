Η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου αποκάλυψε ότι εκτός από το «Maestro», θα συμμετέχει και σε ένα ακόμα σίριαλ.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη πήγαν καλεσμένοι στο after party των βραβείων BAFTA που διοργάνωσε η βρετανική Vogue. H Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε ένα σέξι ροζ φόρεμα από τη σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά, παραμένοντας πιστή στο θηλυκό και ρομαντικό στιλ που συχνά προτιμά.

«Ετοιμαζόμαστε για το “Maestro”, θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τον Απρίλιο. Θα με δείτε επίσης σε νέο σίριαλ από τη νέα σεζόν στον Alpha. Όταν ανακοινωθεί επίσημα, θα σας το πω. Η νέα σεζόν θα είναι πολύ δυνατή και μυστηριώδης», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου χαρακτηριστικά.