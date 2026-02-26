Σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο ένταση και ανατροπές στο Survivor, η Δήμητρα Λιάγγα αναδείχθηκε τρίτη υποψήφια προς αποχώρηση, συμπληρώνοντας την τριάδα της εβδομάδας. Η διαδικασία στο συμβούλιο του νησιού ξεκίνησε με έντονη ατμόσφαιρα για την ομάδα των Επαρχιωτών, με τη μάχη να επικεντρώνεται από νωρίς ανάμεσα σε δύο παίκτες: τον Σταύρο Φλώρο και τη Δήμητρα Λιάγγα.

Με την πέμπτη ψήφο να αναγράφει το όνομά της, ο Γιώργος Λιανός επιβεβαίωσε: «Το αποτέλεσμα έχει κριθεί. Θα ανοίξω και την τελευταία που γράφει το όνομα της Δήμητρας Λιάγγα. Η Δήμητρα λοιπόν είναι η υποψήφια από την ομάδα των Επαρχιωτών».

Έτσι, η λίστα των υποψηφίων προς αποχώρηση οριστικοποιήθηκε, με τους τηλεθεατές να καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα εγκαταλείψει το νησί. Οι τρεις παίκτες στην κρίση του κοινού είναι η Βασιλική Μπουντή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και η Δήμητρα Λιάγγα. Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της ψηφοφορίας, καλώντας το κοινό να στηρίξει τον αγαπημένο του παίκτη.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος ξέσπασε μπροστά στις κάμερες μετά την υποψηφιότητά του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για «αχαριστία» και έλλειψη ευθύτητας από τους συμπαίκτες του. Όπως δήλωσε, «Είμαι ο παίκτης με το καλύτερο ποσοστό στην ομάδα, νικών, και ένα απ’ τα καλύτερα ποσοστά στο Survivor. Είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, τα συζητάμε, δεν είναι πράγματα που λέω εγώ. Η ομάδα έχει φάει μόνο μια φορά. Αν θέλουν να με διώξουν απ’ το παιχνίδι, ας με διώξουν.

Με στεναχωρεί που με ψηφίζουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε το ελάχιστο της νίκης που έχω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει το ότι με ψήφισε, με ενδιαφέρει ότι δεν ήρθε μετά, όπως ήρθαν δυο-τρεις, να μου πει «ξέρεις κάτι; σε ψήφισα γιατί είχες τσακωθεί με την άλλη», «σε ψήφισα γιατί έχασες στον τελευταίο αγώνα, έφερες μία ήττα». Οτιδήποτε, ας μου πει οτιδήποτε».

Στα αγωνιστικά, η ομάδα των Αθηναίων επικράτησε στον αγώνα ασυλίας και κέρδισε το κλαμπ, με τελικό σκορ 10-7, εξασφαλίζοντας έτσι ένα σημαντικό προβάδισμα για την εβδομάδα.

Στιγμές συγκίνησης σημειώθηκαν και από τη Μαντίσα, η οποία «Λύγισε» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος θέλει πιο πολύ την οικογένειά του καλά».