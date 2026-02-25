Ο τρίτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας έρχεται στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 21.40, στον ΣΚΑΪ.

Οι «Αθηναίοι» μπορεί φαινομενικά να είναι δεμένοι, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δύο ομάδες έχουν αναδυθεί στο εσωτερικό τους. Η Βασιλική Μουντή και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος έχουν βγει ήδη υποψήφιοι και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα είναι ο επόμενος, σε περίπτωση που χαθεί και η αποψινή ασυλία.

Στην παραλία των «Επαρχιωτών» τα «πηγαδάκια» πληθαίνουν και κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν… Μέχρι τώρα, την ώρα του αγώνα κατάφερναν να είναι συγκεντρωμένοι και ενωμένοι για τη νίκη. Θα αλλάξει αυτό απόψε; Μήπως κάποιοι θα προτιμούσαν να χάσει η ομάδα τους για να βγει κάποιο μέλος της υποψήφιο;

Δείτε το τρέιλερ:

Το Συμβούλιο του νησιού οδηγεί σε μία ακόμα υποψηφιότητα, κάποιοι τη θεωρούν αναμενόμενη ενώ άλλοι προβληματίζονται με τα κριτήρια. Τι επικρατεί τελικά; Το αγωνιστικό; Η στρατηγική; Η εμπάθεια;

Το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που θα αποφασίσει ποιους θέλει να στηρίξει με την ψήφο του, μόλις ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες.