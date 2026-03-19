Ένα πλοίο δέχθηκε «άγνωστο βλήμα» στην περιοχή ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπως ανακοίνωσε η UKMTO, η υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας που υπάγεται στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Εκδηλώθηκε «πυρκαγιά» πάνω στο σκάφος, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το «συμβάν» αυτό καταγράφτηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια του στενού του Ορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, το οποίο έχει πρακτικά κλείσει το Ιράν, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.