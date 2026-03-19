Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε χθες Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη πηγή στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να υποβάλει στο Κογκρέσο αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πολέμου κατά του Ιράν, ο οποίος διανύει την τρίτη εβδομάδα του.

Η εφημερίδα παρατηρεί ότι το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, από μέλη του που εναντιώνονται στον πόλεμο.