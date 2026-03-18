Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησαν ότι οι δυνάμεις του Ιράν θα καταστρέψουν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου των γειτονικών κρατών του Κόλπου, σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση ο ενεργειακός τομέας της χώρας.

«Σας προειδοποιούμε ξανά ότι κάνατε ένα σοβαρό λάθος επιτιθέμενοι στις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η απάντηση στην οποία υλοποιείται ήδη», ανέφερε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Εάν επαναληφθεί, περαιτέρω επιθέσεις στις ενεργειακές σας υποδομές και σε εκείνες των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν μέχρι να καταστραφούν πλήρως, και η απάντησή μας θα είναι πολύ σφοδρότερη από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν απόψε».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, συνδεδεμένες με το υπεράκτιο πεδίο South Pars – το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, στα νότια της επαρχίας Bushehr – είχαν δεχθεί επίθεση.

Λίγο αργότερα, οι IRGC απείλησαν με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ. Αργότερα μέσα στην ημέρα, μια ιρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ, προκαλώντας έντονη καταδίκη από το κράτος του Κόλπου.

Ο Τραμπ δεν θέλει καμία περαιτέρω επίθεση στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί περαιτέρω επιθέσεις στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα, υποστήριξε την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, στέλνοντας μήνυμα προς την Τεχεράνη σχετικά με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι θα μπορούσε να είναι εκ νέου ανοιχτός σε πλήγματα κατά περισσότερων ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις μελλοντικές ενέργειες της Τεχεράνης στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.