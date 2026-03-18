Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δηλώνει ότι «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει» στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις που στόχευσαν τη βιομηχανική πόλη Ras Laffan.

Στην ανακοίνωσή του, το Κατάρ χαρακτηρίζει την επίθεση «επικίνδυνη κλιμάκωση» και τονίζει ότι «δεν θα διστάσει» να προστατεύσει την κυριαρχία του.

Multiple large fires burn at the Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar, following several Iranian ballistic missile strikes in retaliation for Israel’s attack Wednesday against natural gas processing facilities in Southern Iran. pic.twitter.com/hULYKxYMF7 — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

Παράλληλα, η χώρα του Κόλπου κήρυξε τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας του Ιράν στην πρεσβεία της Τεχεράνης στη Ντόχα ως ανεπιθύμητο πρόσωπο, δίνοντάς του προθεσμία 24 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

«Το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το δικαίωμα αυτοάμυνας όπως κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα διστάσει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των κατοίκων του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, παρά την επιλογή του Κατάρ να κρατήσει αποστάσεις από τη σύγκρουση από την αρχή και τη δέσμευσή του να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω ένταση, η ιρανική πλευρά συνεχίζει να το στοχοποιεί, όπως και άλλες χώρες της περιοχής, με τρόπο ανεύθυνο που υπονομεύει τη σταθερότητα και απειλεί τη διεθνή ειρήνη.

«Η ιρανική πλευρά συνεχίζει τις πολιτικές κλιμάκωσης που ωθούν την περιοχή στο χείλος της κρίσης και εμπλέκουν στη σύγκρουση χώρες που δεν αποτελούν μέρος αυτής», καταλήγει η ανακοίνωση.