Ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν επηρεάζει και τις χώρες του Κόλπου, ειδικά τις επενδύσεις τους ύψους 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο παγκόσμιος αντίκτυπος των χωρών του Κόλπου δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο», δήλωσε ο Majed al-Ansari, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια διαδικτυακού πάνελ που διοργάνωσε το Συμβούλιο Μέσης Ανατολής για τις Παγκόσμιες Υποθέσεις το πρωί της Τρίτης.

«Αυτή η περιοχή είναι ένας κόμβος της διεθνούς οικονομίας και αν καταρρεύσει και αποφασίσει να επικεντρωθεί στην άμυνά της και να αρχίσει να προσελκύει επενδύσεις και να σταματήσει την οικονομική εμπλοκή της με τη διεθνή κοινότητα, το αποτέλεσμα θα γίνει αισθητό σε κάθε νοικοκυριό στις οικονομίες που επηρεάζονται από αυτό. Και αυτό ισχύει σχεδόν για κάθε οικονομία στον κόσμο σήμερα».

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, τα τελευταία χρόνια, τα χρήματα των κρατών του Κόλπου έχουν δαπανηθεί σε διάφορες περιοχές. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα ήταν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου να υποστηρίζουν την προσπάθεια της αμερικανικής εταιρείας Paramount να εξαγοράσει την ανταγωνίστριά της Warner Brothers. Πέρυσι, μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε με υποσχέσεις επενδύσεων πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, τα κράτη του Κόλπου έχουν επίσης δαπανήσει περίπου 100 δισ. δολάρια στην Αφρική σε έργα για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και την απόκτηση κρίσιμων ορυκτών, καθώς και σε έργα ενεργειακής μετάβασης. Έχουν επίσης επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό που οι ειδικοί περιγράφουν ως «διπλωματία διάσωσης» στην περιοχή τους.

Λόγω του πολέμου στο Ιράν, όμως, αυτές οι επενδυτικές πολιτικές θα μπορούσαν σύντομα να αλλάξουν. Ο πόλεμος οδήγησε τα περισσότερα κράτη του Κόλπου να μειώσουν την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι πωλήσεις των οποίων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού τους εισοδήματος.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε με βεβαιότητα πώς θα επηρεαστούν οι οικονομίες του Κόλπου από τη σύγκρουση», δήλωσε ο Tim Callen, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αραβικών Κρατών του Κόλπου (AGSI), στην Ουάσινγκτον και ειδικός στις οικονομίες των κρατών του Κόλπου. «Σίγουρα θα είναι αρνητικός ο αντίκτυπος βραχυπρόθεσμα, αλλά ο μακροπρόθεσμος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και την κατάσταση στην περιοχή όταν τελειώσει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τα κράτη του Κόλπου που στοχοποιούνται από το Ιράν είναι επίσης πιθανό να έχουν κάποιες διαφορετικές προτεραιότητες δαπανών μετά το τέλος των μαχών, σύμφωνα με τους παρατηρητές.

Σε εβδομαδιαία ενημέρωση, η λιβανέζικη εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων Nasser Saidi and Associates υποστήριξε ότι αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικότητας, όπως στρατηγικά αποθέματα τροφίμων ή εναλλακτικούς αγωγούς εξαγωγής και υψηλότερες κυβερνητικές δαπάνες για την ανοικοδόμηση, την άμυνα και την ασφάλεια». «Θα υπάρξει επίδραση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο Majed al-Ansari επιβεβαίωσε λέγοντας πως «λόγω των οικονομικών δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε ως αποτέλεσμα του πολέμου, λόγω της μείωσης της εμπιστοσύνης στη σταθερότητα του Κόλπου, θα είμαστε αρκετά απασχολημένοι με την ανοικοδόμηση, την ενίσχυση της αμυντικής μας στάσης και την αντιμετώπιση της άμεσης περιφερειακής κρίσης».