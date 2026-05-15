Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή ζήτησε η Μαρία Καρυστιανού η οποία δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ανάκρισης του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών, στην υπόθεση των Τεμπών.

«Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία, του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της», ανέφερε σε δηλώσεις της η κ. Καρυστιανού η οποία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το βίντεο-προαναγγελία δημιουργίας κόμματος δήλωσε έτοιμη για το επόμενο βήμα.

Όσο για το όνομα του κόμματος δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της ωστόσο ανέφερε: «Γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονό μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε».