Η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα της τραγωδίας στα Τέμπη, δρ. Δημήτρη Καρώνη, εντός των χώρων της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ο οποίος κατ’ εντολήν της ΝΔ μπάζωσε το πόρισμα για τα Τέμπη», αναφέρεται στην προκήρυξη.

Να θυμίσουμε ότι στην έκθεσή του ο δρ. Καρώνης είχε υποστηρίξει ότι η πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση προήλθε από τα έλαια σιλικόνης των μηχανών των δύο αμαξοστοιχιών. Το πόρισμά του ήταν βασισμένο σε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.