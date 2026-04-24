Έπαυσε οριστικά, λόγω θανάτου, η ποινική δίωξη σε βάρος του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για τον χειρισμό του στην υπόθεση της έρευνας για την εκτέλεση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ανακοίνωσε την απόφασή του αφού προηγουμένως ο πρόεδρος ανέγνωσε ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οποία διαβιβάστηκε στο δικαστήριο από τον Δήμο καταγωγής του εκλιπόντος. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι απεβίωσε στις 15 Απριλίου 2026 στην οικία του στο Χαλάνδρι, χωρίς να αναφέρεται αιτία θανάτου.

Η πλευρά των συγγενών θυμάτων των Τεμπών εμφανίστηκε διχασμένη. Αν και ζητήθηκε από όλους να εξασφαλιστούν οι επίσημες λεπτομέρειες ως προς την αιτία θανάτου ώστε να επιβεβαιωθεί η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, κάποιοι διαχώρισαν τη θέση τους και αιτήθηκαν να ανακοινωθεί η παύση της δίωξης ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για το θέμα.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου ελεγκτή, που πλέον κάθεται μόνος στο εδώλιο, εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με την παράσταση στην υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Όπως ανέφερε, ο συνήγορος δεν προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της αξίωσής τους και της πράξης που αποδίδεται στον εντολέα του.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.