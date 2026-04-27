Με σοβαρές ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων των θυμάτων και καταγγελίες που αφορούν τόσο τη δικονομική πορεία της υπόθεσης όσο και τις υποδομές διεξαγωγής της δίκης, ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία στο κέντρο «Γαιόπολις».

Οι δικηγόροι των οικογενειών εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση για διακοπή της δίκης, ενώ έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα της καταλληλότητας του χώρου.

Αντιδράσεις για τη διακοπή

Η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για επιπλέον χρόνο προετοιμασίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση των νομικών εκπροσώπων των οικογενειών. Η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την καθυστέρηση.

«Είναι απαράδεκτο 22 μέρες μετά τη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας να έρχονται οι συνήγοροι υπεράσπισης και να ζητούν χρόνο για να ετοιμαστούν για μια τρισέλιδη δήλωση, την οποία έκανε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο στοχευμένα μόνο κατά των τεσσάρων σταθμαρχών» ανέφερε αρχικά.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για προδιαγεγραμμένη εξέλιξη.

«Αποκαλύφθηκε όλη η παρασκηνιακή μεθόδευση. Είχε μεθοδευτεί ξεκάθαρα η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, οι οποίοι δεν θέλουν τους συγγενείς, τους γονείς, τους οικείους των θυμάτων και τους επιζώντες να παρίστανται στη δίκη. Μας είπαν σήμερα ότι δεν ήταν έτοιμοι και το δικαστήριο ήταν πάρα πολύ έτοιμο να συγκατανεύσει» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Αποθήκη εστιατορίου με άδεια λειτουργίας»

Κοινό σημείο των καταγγελιών αποτέλεσε η κατάσταση του χώρου όπου διεξάγεται η δίκη, με τις δύο δικηγόρους να προσκομίζουν στοιχεία για το πολεοδομικό καθεστώς του κτιρίου.

«Αυτή η αίθουσα αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν είναι δικαστική αίθουσα, αλλά λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δαπανήθηκαν 2.300.000 ευρώ για αυτή την απάτη» υποστήριξε η κ. Κωνσταντοπούλου, συνδέοντας την ακαταλληλότητα του χώρου με τη διακοπή της διαδικασίας.

Η κ. Χατζηκωνσταντίνου προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις υποδομές: «Είναι ένα εστιατόριο το οποίο ήταν μια αυθαίρετη κατάσταση που νομιμοποιήθηκε το 2014. Ο χώρος στον οποίο θέλουν να στοιβάζουν κόσμο είναι ένας υπόγειος χώρος, μια αποθήκη εστιατορίου όπου έπρεπε να μπαίνουν εμπορεύματα. Είναι απαράδεκτο να δικάζουμε σε ένα εστιατόριο».

Η στάση του Δημοσίου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στη νομική παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι η υποστήριξη κατηγορίας είναι περιορισμένη.

«Το ελληνικό δημόσιο κάνει ακόμη μία μεθόδευση: παρίσταται και λέει ότι υπεύθυνοι είναι μόνο τέσσερις κατηγορούμενοι, ο σταθμάρχης και οι συν αυτώ, και όλοι οι υπόλοιποι είναι προφανώς αθώοι, όπως ο Καραμανλής, ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός. Είναι ύβρις η σημερινή δήλωση παράστασης του δημοσίου» τόνισε, προαναγγέλλοντας κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Οι δικηγόροι έθεσαν και το ζήτημα της ψυχολογικής επιβάρυνσης των συγγενών με τις συνεχείς αναβολές και τις συνθήκες της δίκης.

«Είναι απαράδεκτο να έρχονται οι συγγενείς από το εξωτερικό και από όλη την Ελλάδα και να αποθαρρύνονται με αυτόν τον τρόπο για να μην ξαναπατήσουν. Ο πόνος που βιώνουν και η ψυχική τους οδύνη πολλαπλασιάζεται από αυτή την απαξίωση» ανέφερε η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, εκφράζοντας την ανησυχία της ότι οι απαραίτητες βελτιώσεις στην αίθουσα μπορεί να μεταθέσουν την επόμενη δικάσιμο ακόμη και για τον Σεπτέμβριο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «οι μαχόμενοι δικηγόροι θα κάνουμε αυτό που επιτάσσει το καθήκον μας ανυποχώρητα. Το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι καταστροφή, είναι έγκλημα».