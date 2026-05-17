Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αναμετρώνται στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των play off και το σκορ είναι 0-2 μετά τα γκολ των Οζντόεφ (29′) και Μύθου (35′).

Οι φιλοξενούμενοι καίγονται για τη νίκη καθώς διεκδικούν τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο.

Στο 29′ ο Οζντόεφ με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 και λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 35′ σκόραραν ξανά.

Το λάθος του Αντίνο είχε ως αποτέλεσμα ο Πέλκας να κουβαλήσει τη μπάλα πριν τη δώσει στον Ζίβκοβιτς και αυτός βρήκε τον Μύθου που με ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2.