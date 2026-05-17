Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη και καλώντας τη να κινηθεί «γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΕΖΕΙ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε νέο απειλητικό μήνυμα κατά του Ιράν, λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.