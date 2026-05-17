Στο κενό βρέθηκε – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – μια νεαρή κοπέλα στην Ξάνθη, όταν έπεσε από γέφυρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/05) στην περιοχή της Εκτενεπόλ, στον δρόμο προς το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης.
Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και η Αστυνομία. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν στην επιφάνεια τη νεαρή κοπέλα η οποία μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το xanthinea.gr οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης.