Στο κενό βρέθηκε – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – μια νεαρή κοπέλα στην Ξάνθη, όταν έπεσε από γέφυρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/05) στην περιοχή της Εκτενεπόλ, στον δρόμο προς το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και η Αστυνομία. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν στην επιφάνεια τη νεαρή κοπέλα η οποία μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης.