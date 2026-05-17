Ο ΟΦΗ έκλεισε το φετινό πρωτάθλημα νικώντας με 3-1 τον Βόλο και ανυπομονεί για την έναρξη της επόμενης σεζόν καθώς θα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.

Ιδανικότερο ξεκίνημα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δε θα μπορούσαν να φανταστούν οι Κρητικοί. Από εκτέλεση κόρνερ του Θανάση Ανδρούτσου, ο Φούντας κοντρόλαρε και σούταρε για το 1-0 από το ύψος της μεγάλης περιοχής, προτού συμπληρωθούν 60 δευτερόλεπτα – μόλις 53 για την ακρίβεια. Ο Λάζαρος Λάμπρου (4’) θέλησε να απαντήσει άμεσα για τον Βόλο, αλλά ο Παναγιώτης Κατσικάς αντέδρασε σωστά. Κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει και με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου.

Ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και με πλασέ στην κίνηση ο Ουρτάδο ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Για να ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις του VAR. Ο Λάμπρου σκόραρε στο 24’ με γυριστή κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Χουάνπι Ανόρ, αλλά από το VAR (Γεώργιος Κόκκινος, Αλέξανδρος Τσαλακίδης) φώναξαν τον Θανάση Τζήλο. Ο Λαρισαίος διαιτητής έκανε on field review και ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ.

Λίγο μετά το ημίωρο, από το VAR κάλεσαν και πάλι τον Τζήλο, αυτή τη φορά για μαρκάρισμα (τράβηγμα φανέλας) του Λιρόι Αμπάντα στον Νέιρα. Η ετυμηγορία ήταν πέναλτι, με τον πολύπειρο Αργεντινό μέσο του ΟΦΗ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 2-1.

Δύο αποφάσεις που έφεραν οργισμένη αντίδραση από τον Αχιλλέα Μπέο. Ο Μπράτσος, μάλιστα, αναγκάστηκε να κάνει και αλλαγή, με τον Νταβίντ Μαρτίνες να αποχωρεί λόγω τραυματισμού. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το δυνατό, μα και άστοχο σουτ του Λάμπρου.

Ο Βόλος μπήκε με διάθεση να ισοφαρίσει ξανά το ματς. Στο σουτ του Ματίας Γκονζάλες (48’) ο Κατσικάς ήταν σε ετοιμότητα ενώ στα φάουλ του Χουάνπι (54’, 61’) η μπάλα πέρασε έξω, όπως και η κεφαλιά του Γκονζάλες (67’) λίγο αργότερα.

Ο Χρήστος Κόντης ολοκλήρωσε σχετικά νωρίς τις αλλαγές του και δικαιώθηκε. Το 3-1 στο 71’ δεν ήρθε με κάποιον αναπληρωματικό, αλλά από τον βασικό Σενγκέλια – γκολ με τρομερό σε δύναμη σουτ που δεν άφησε περιθώρια στον Γεροθόδωρο Παπαθανασίου.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος. Με 23 βαθμούς ο ΟΦΗ τερμάτισε στην έβδομη θέση της κατάταξης, αλλά το σπουδαιότερο, η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με το 3-2 επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Κατσικάς, Αθανασίου (57’ Καινουργιάκης), Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (67’ Κοντέκας), Πούγγουρας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέιρα (57’ Ρομάνο), Φούντας (77’ Χνάρης), Σαλσίδο (67’ Ισέκα).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Παπαθανασίου, Κόμπα, Μαρτίνες (37’ Κύρκος), Μύγας, Αμπάντα, Γρόσδης, Γκονζάλες, Λάμπρου, Λυκουρίνος, Χουάνπι (72’ Βαϊνόπουλος), Ουρτάδο (80’ Λεγκίσι).