Νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social έκανεω τη νύχτα ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας μία εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και συνοδεύεται από προειδοποιητικό μήνυμα για την «ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

Στην εικόνα εμφανίζεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να περιβάλλεται από στρατιωτικά πλοία, ενώ κεραυνοί πέφτουν από σκοτεινά σύννεφα, ενισχύοντας το δραματικό ύφος της ανάρτησης και τα μηνύματα έντασης που τη συνοδεύουν.

Η ανάρτηση έρχεται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν τις πιο έντονες προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν από τότε που συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός τον προηγούμενο μήνα.

Δύο αξιωματούχοι από τη Μέση Ανατολή δήλωσαν ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να είναι έτοιμες ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα.