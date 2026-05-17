Η ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της, με την ομάδα και τους οπαδούς να το γιορτάζουν σε μια εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena.

Από το πρωί της Κυριακής (17/5) το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από πανηγυρικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και όλοι περίμεναν πώς και πώς το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να αρχίσει η φιέστα.

Μια φιέστα που ενθουσίασε όσους ήταν στο γήπεδο αλλά και όσους την παρακολούθησαν από την τηλεόραση, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κλέβει την παράσταση και τους οπαδούς της Ένωσης να τον αποθεώνουν, όπως φυσικά και τον Μάρκο Νίκολιτς με τους παίκτες του.

Δείτε βίντεο με όλα όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια…

Το μαγικό show με τα drones στον ουρανό της Allwyn Arena

Το συγκλονιστικό πλακάτ φιλάθλου της ΑΕΚ

Pyro show και «Freed from desire» στα ηχεία

Ιστορική αναδρομή στα πρωταθλήματα της ΑΕΚ

Παιδική χορωδία ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

Η αφιέρωση στον αείμνηστο πατέρα του Μάριου Ηλιόπουλου

Το τρόπαιο του πρωταθλητή στην Allwyn Arena

Το τρόπαιο… εκλάπη

Ο Μάριος Ηλιόπουλος φέρνει το τρόπαιο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο

Η απονομή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ

Δείτε εδώ όλη τη φιέστα όπως μεταδόθηκε από το AEK TV