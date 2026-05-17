Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο στην άδεια Λεωφόρο αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από τον Παναθηναϊκό και με το τελικό 2-2 έχασε τη 2η θέση, η οποία θα ήταν δική του με νίκη καθώς η ΑΕΚ κράτησε στο 1-1 τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας άρχισε με τους «πράσινους», οι οποίοι ήταν αδιάφοροι βαθμολογικά, να έχουν δύο τελικές στο πρώτο δεκάλεπτο, με την πρώτη εξ αυτών να είναι καλή, με το πλασέ του Ζαρουρί που απέκρουσε ο Παβλένκα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πατούσε καλύτερα στο πρώτο 20λεπτο, στη συνέχεια όμως οι «ασπρόμαυροι» έβαλαν βάσεις νίκης.

Στο 29′ ο Οζντόεφ με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν για το 0-1 και λίγα λεπτά μετά, στο 35′, ο Μύθου με πλασέ, μετά τη μπαλιά του Ζίβκοβιτς, έγραψε το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο καθώς στο 45′ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων είπε «όχι» στον Πέλκα που πήγε για το 0-3.

Στην επανάληψη, πάντως, το «τριφύλλι» μπήκε καλύτερα, είχε ευκαιρία στο 51′ με τον Ζαρουρί να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ με σουτ εντός περιοχής, απείλησε ξανά στο 55′ με σουτ του Τσέριν που απέκρουσε ο Παβλένκα και στο 61′ ήταν η σειρά του Ταμπόρδα να πλησιάσει στο γκολ καθώς βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα από διαγώνια θέση αλλά αστόχησε.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και κατάφερε τελικά να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 68′, όταν ο Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά την εκτέλεση κόρνερ, οι Τουμπά – Σφιντέρσκι μπήκαν στη φάση και τελικά ο Τσέριν με προβολή σκόραρε και μείωσε σε 1-2.

Στο 71′ ο Κωνσταντέλιας πίστεψε ότι έγραψε το 1-3 αλλά το γκολ, μετά την εξέταση του VAR, ακυρώθηκε επειδή είχε τραβήξει τη φανέλα του Καλάμπρια και το παιχνίδι παρέμεινε στο 1-2, το οποίο όμως άλλαξε λίγα λεπτά μετά: Στο 80′ ο Κυριακόπουλος σέντραρε, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά, ο Παβλένκα απέκρουσε και ο Ταμπόρδα στην επαναφορά έγραψε το 2-2!

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, αν και υπήρξαν ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τον ΠΑΟΚ να ζητάει πέναλτι στο 94′ για χέρι του Καλάμπρια σε σουτ του Γερεμέγεφ, διαιτητής και VAR όμως συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν (50′ Ερνάντεθ), Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (46′ Ρενάτο), Τσέριν, Αντίνο (81′ Πάντοβιτς), Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Σάντσες (69′ Κένι), Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Πέλκας (60′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88′ Γιακουμάκης), Μύθου (60′ Γερεμέγεφ).