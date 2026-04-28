Για την επόμενη δικάσιμο επιφυλάχθηκαν οι περισσότεροι κατηγορούμενοι να δηλώσουν τις ενστάσεις τους για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Στη σημερινή συνεδρίαση μόλις τρεις δήλωσαν τις ενστάσεις τους με τον συνήγορο του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος να δηλώνει ένσταση σε βάρος της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το larissanet.

Θυμίζουμε πως χθες το ελληνικό δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του επιθεωρητή.

Ο συνήγορος ανέφερε ακόμη πως ο πελάτης του σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, επισημαίνοντας παράλληλα πως η ευθύνη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών ανήκει αποκλειστικά στο ελληνικό δημόσιο.

Η επόμενη δικάσιμος θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου, καθώς στο μεσοδιάστημα θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα.