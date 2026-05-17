Για μια ακόμα φορά οι δέκα διαγωνιζόμενοι του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, ήρθαν να μας παρουσιάσουν τον καλύτερο τους εαυτό στη σκηνή όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Από την Mina ως την Ιουλία Καλλιμάνη και από τον Γιώρηο Νταλάρα μέχρι την Κώστα Μοναχό, άπαντες διαγωνίστηκαν στο σόου μεταμφιέσεων με μοναδικό στόχο βεβαίως να “κλέψουν” τα βλέμματα και τις εντυπώσεις τόσο της κριτικής επιτροπής όσο και του κοινού.

Κι αυτό μιας και στο κλείσιμο της βραδιάς, ως είθισται, ο Σάκης Ρουβάς ήρθε να ανακοινώσει την βαθμολογία που έδωσαν αρχικά στους διαγωνιζόμενους ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Ρένα Μόρφη, η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Γιώργος Θεοφάνους. Αμέσως μετά, σ’ αυτήν, ήρθε να προστεθεί αφενός η ανταλλαγή βαθμών ανάμεσα στους παίκτες και αφετέρου η βαθμολογία του κοινού που έδωσε το παρών στο πλατό.

Έτσι, όπως μας ενημέρωσε όλους ο αγαπημένος ερμηνευτής και παρουσιαστής του εν λόγω πρότζεκτ, την μεγάλη νίκη κατόρθωσε να πάρει σ’ αυτό το επεισόδιο του YFSF ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία του νέου επεισοδίου, δε, τον… λόγο πήρε το περίφημο buzzer και αυτές θα είναι οι επόμενες μεταμορφώσεις που θα παρακολουθήσουμε στο YFSF την άλλη Κυριακή.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Φιλιώ Πυργάκη

Μέμος Μπεγνής – Coldplay

Biased Beast – Macklemore

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Νίκος Οικονομόπουλος

Αφροδίτη Χατζημηνά – Βασίλης Τερλέγκας

Μαριάντα Πιερίδη – Δέσποινα Βανδή

Μαριλού Κατσαφάδου – Lola Young

Ίντρα Κέιν – Janet Jackson

Δωροθέα Μερκούρη – Culture Club