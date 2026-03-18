Σε μια ακόμη σημαντική στρατιωτική εξέλιξη που σημαδεύει την ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αναφέρθηκαν επιθέσεις από ισραηλινές δυνάμεις εναντίον στόχων του ιρανικού ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ από ισραηλινά και διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορεία, η Israeli Air Force (IAF) πραγματοποίησε εναέρια πλήγματα εναντίον τουλάχιστον ενός ιρανικού ναυτικού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Μπαντάρ Ανζάλι, που βρίσκεται στο βόρειο Ιράν και αποτελεί ναυτική έδρα της ιρανικής Κασπιανής Ναυτικής Δύναμης.

Το περιστατικό αναφέρεται από πηγές ως η πρώτη τέτοιου είδους επιχείρηση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στην Κασπία Θάλασσα, ένα γεωγραφικά πιο μακρινό πεδίο συγκρούσεων σε σχέση με τα παραδοσιακά θέατρα στη Μέση Ανατολή, δείχνοντας επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του στρατιωτικού σκηνικού ανάμεσα στις δύο χώρες.

Israeli forces have begun bombing Iranian Navy ships on the Caspian Sea, targeting at least 5 already. pic.twitter.com/yarSIh1cMm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 18, 2026

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες για ζημιές, θύματα ή πλήρη επιβεβαίωση από επίσημες στρατιωτικές πηγές είναι ακόμη περιορισμένες, διάφορα μέσα ανέφεραν ότι πολλά σκάφη του ιρανικού ναυτικού στη Κασπία δέχθηκαν πλήγματα, ενδεχομένως περιλαμβανομένων τουλάχιστον πέντε πλοίων.

Τέτοιου είδους επιθέσεις σε ιρανικά ναυτικά μέσα σε μία «λίμνη» όπως η Κασπία δείχνουν την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και τη διεύρυνση του πεδίου των επιχειρήσεων, με πιθανές συνέπειες για την περιφερειακή ασφάλεια και συμφωνίες που περιλαμβάνουν τον Καύκασο και γειτονικές χώρες.

Μέχρι στιγμής ούτε το Τελ Αβίβ ούτε η Τεχεράνη έχουν εκδώσει πλήρεις επίσημες ανακοινώσεις επιβεβαίωσης ή λεπτομερειών για το περιστατικό. Αναφορές από το ιρανικό πλευρό μεταδίδουν ότι οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και προετοιμάζονται για πιθανές αντιδράσεις, ενώ πηγές από ισραηλινά μέσα τονίζουν ότι οι επιδρομές αφορούν στρατιωτικούς στόχους συνδεδεμένους με την ιρανική ναυτική παρουσία.