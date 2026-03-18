Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της βάρδιας στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, όταν μια νοσηλεύτρια παρατήρησε κάτι αναπάντεχο στην όψη της εικόνας του Αγίου Εφραίμ που φυλάσσεται εντός του ιδρύματος. Η μαρτυρία της για την εικόνα που φαινόταν να δακρύζει κινητοποίησε αμέσως τη διοίκηση, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε την τοπική εκκλησία.

Η αντίδραση του Μητροπολίτη και η δέηση στο Νοσοκομείο

Ο Μητροπολίτης Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλαίας, κ. Παΐσιος, μόλις έλαβε την είδηση από τον Διοικητή, μετέβη εσπευσμένα στο σημείο συνοδευόμενος από ιερείς. Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, παρουσία ασθενών, επισκεπτών και ιατρικού προσωπικού, τελέστηκε δέηση και εψάλη το τροπάριο του Αγίου Εφραίμ.

Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος από το θέαμα, μίλησε στη Νατάσα Παμπρή και στον Real Voice 99.5, μεταφέροντας την προσωπική του εμπειρία από τη στιγμή που αντίκρυσε το συμβάν.

«Η εικόνα αναβλύζει. Το θαύμα δεν έχει έρευνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προσκύνημα από πιστούς και προσωπικό

Από την πρώτη στιγμή που το νέο διαδόθηκε στην τοπική κοινωνία, η προσέλευση στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου είναι συνεχής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας σπεύδουν για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή, όπως τη χαρακτηρίζουν, εικόνα.

Κεντρική φωτογραφία: palmoskalymnou