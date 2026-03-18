Τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ, υποδέχθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έδωσε επίσης το «παρών» στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, αγαπητέ μου φίλε για αυτή την ιστορική επίσκεψη!», ανέφερε η πρέσβης σε ανάρτησή της στο X.

«Μαζί θα συνεργαστούμε με τους Έλληνες, σταθερούς συμμάχους μας, οι οποίοι μοιράζονται την αποφασιστικότητά μας να προάγουμε την ειρήνη μέσω της δύναμης και να τιμήσουμε τη δέσμευσή τους για τις αμυντικές δαπάνες, διασφαλίζοντας μια ισχυρή και ασφαλή νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ», τονίζει.