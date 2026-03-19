Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε την άμεση επιβολή μορατόριουμ σε επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, με έμφαση στις εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μακρόν ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ηγέτη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, μετά από ιρανική επίθεση σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ την Τετάρτη.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η εφαρμογή του μορατόριουμ είναι «στο κοινό μας συμφέρον» και επισήμανε την ανάγκη προστασίας των αμάχων.

Στο μήνυμά του ο Μακρόν έγραψε:

«Μόλις συνομίλησα με τον Εμίρη του Κατάρ και τον Πρόεδρο Τραμπ, μετά τις επιθέσεις που έπληξαν σήμερα εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στο Ιράν και το Κατάρ.

Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, ένα μορατόριουμ σε επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης. Οι άμαχοι και οι βασικές τους ανάγκες, καθώς και η ασφάλεια της ενεργειακής προμήθειας, πρέπει να προστατευθούν από τη στρατιωτική κλιμάκωση».