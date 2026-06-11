Την εξαιρετικά δύσκολη περιπέτειά της με το σύστημα υγείας και τις αλλεπάλληλες ιατρικές πράξεις περιγράφει η Ζωή Γιαννακούρου, η οποία υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων, πιστεύοντας ότι αντιμετώπιζε επιθετική μορφή καρκίνου που, όπως αναφέρει, τελικά δεν είχε.

Η 59χρονη μίλησε για έναν πραγματικό «Γολγοθά», περιγράφοντας μήνες εξετάσεων, επεμβάσεων και έντονου ψυχολογικού φορτίου, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως λέει, είχε φτάσει ακόμη και στο σημείο να συντάξει τη διαθήκη της.

Όπως αναφέρει, αρχική βιοψία την οδήγησε σε δραματικές αποφάσεις, με τους γιατρούς να της μεταφέρουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επιθετική μορφή κακοήθειας.

«Έκλαιγα, πονούσα, υπέφερα… έκανα τη διαθήκη μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική της κατάσταση πριν από την επέμβαση.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, στη συνέχεια, ενδέχεται να έγινε σύγχυση με αποτελέσματα άλλης ασθενούς, κάνοντας λόγο για πιθανή ανταλλαγή δειγμάτων. «Εγώ ζούσα τη ζωή μιας άλλης γυναίκας και εκείνη τη δική μου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχει κινηθεί νομικά κατά του διαγνωστικού κέντρου.

Παράλληλα, δηλώνει πως δεν γνωρίζει αν η άλλη ασθενής υπάρχει πραγματικά, εκφράζοντας βαθιά αμφιβολία για όσα της έχουν μεταφερθεί.