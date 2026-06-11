Η Ρωσία δεν φαίνεται να επιδιώκει άμεση σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο ανώτατος Αμερικανός διοικητής της Συμμαχίας στην Ευρώπη, στρατηγός Alexus G. Grynkewich, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες που αυξάνονται κυρίως στις χώρες της Βαλτικής.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να μειώσει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες που διαθέτει στο ΝΑΤΟ, προκαλώντας προβληματισμό στους ευρωπαίους συμμάχους για το αν η αποτρεπτική ισχύς της Συμμαχίας θα παραμείνει επαρκής απέναντι στη Μόσχα.

Μιλώντας σε πάνελ στο ILA Berlin Air Show, ο στρατηγός, ο οποίος είναι Supreme Allied Commander Europe και επικεφαλής της αμερικανικής διοίκησης στην Ευρώπη, ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις πληροφορίες των υπηρεσιών και εκτίμησε πως η Ρωσία «δεν αναζητά σύγκρουση».

Το μήνυμα προς τη Μόσχα

Ο Γκρίνκεβιτς τόνισε ότι ο δικός του ρόλος είναι να διασφαλίσει πως η αποτροπή του ΝΑΤΟ παραμένει αξιόπιστη και ότι η Ρωσία κατανοεί πως δεν θα μπορούσε να πετύχει στρατιωτικά απέναντι στη Συμμαχία.

Απαντώντας ειδικά στο ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης κατά των Βαλτικών χωρών, υπογράμμισε ότι η Μόσχα πρέπει να γνωρίζει πως μια τέτοια κίνηση δεν θα είχε επιτυχία.

«Αν προσπαθήσουν κάτι στις Βαλτικές χώρες, δεν θα πετύχουν. Και επειδή ξέρουν ότι δεν θα πετύχουν, δεν θα πάρουν τέτοιο ρίσκο», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία κατανοεί τον χαρακτήρα του ΝΑΤΟ ως αμυντικής συμμαχίας, αλλά και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Συμμαχία.

«Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε απόψε»

Παρά τον καθησυχαστικό τόνο για τις προθέσεις της Μόσχας, ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Συμμαχίας.

«Όταν με ρωτούν αν είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε απόψε, η απάντηση είναι απολύτως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή έρχεται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικά μηνύματα: από τη μία ότι η Ρωσία δεν φαίνεται να επιδιώκει ανοικτή σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, από την άλλη ότι η Συμμαχία πρέπει να παραμείνει έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Ανησυχία για τις αμερικανικές περικοπές

Το φόντο των δηλώσεων είναι οι σχεδιαζόμενες περικοπές των ΗΠΑ στις δυνάμεις και στα μέσα που διαθέτουν στο NATO Force Model, δηλαδή τη δεξαμενή δυνάμεων και εξοπλισμού που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε 10, 30 ή 180 ημέρες σε περίπτωση κρίσης.

Οι δυνατότητες που ενδέχεται να αποσυρθούν ή να περιοριστούν περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις αναφορές, αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, υποβρύχια ικανά να εκτοξεύουν πυραύλους cruise, αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας Poseidon, ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, καθώς και μαχητικά F-16 και F-15E.

Για τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, το ενδεχόμενο μικρότερης αμερικανικής παρουσίας προκαλεί ανησυχία. Ο φόβος είναι ότι η Μόσχα θα μπορούσε να ερμηνεύσει μια τέτοια κίνηση ως αποδυνάμωση της συμμαχικής αποτροπής.

Η στροφή των ΗΠΑ προς την Ασία

Οι αμερικανικές περικοπές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανακατανομής πόρων, με την Ουάσινγκτον να θέλει να στρέψει περισσότερες δυνάμεις προς την Ασία και το δυτικό ημισφαίριο.

Ο Γκρίνκεβιτς επιβεβαίωσε ότι πρόκειται κυρίως για αεροπορικές και ναυτικές δυνατότητες που οι ΗΠΑ θεωρούν απαραίτητες σε περίπτωση κρίσης στον Ειρηνικό.

Ήδη, η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει σχέδια για την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, καθώς και την ακύρωση της ανάπτυξης μονάδας πυρών μεγάλου βεληνεκούς που επρόκειτο να φτάσει στη χώρα αργότερα μέσα στο έτος.

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζει εναλλακτικά σχέδια

Ο ανώτατος διοικητής της Συμμαχίας στην Ευρώπη ανέφερε ότι πλέον καταρτίζονται εναλλακτικά σχέδια για το τι θα έχει στη διάθεσή του το ΝΑΤΟ υπό συγκεκριμένες συνθήκες και τι όχι.

Με άλλα λόγια, η Συμμαχία προσαρμόζεται σε ένα σενάριο όπου η αμερικανική συμβολή στην ευρωπαϊκή άμυνα μπορεί να παραμείνει ισχυρή, αλλά όχι απεριόριστη.

Ο Γκρίνκεβιτς έδωσε έμφαση στην ανάγκη για δυνατότητες που μπορούν να αποκτηθούν γρήγορα, να αναπτυχθούν άμεσα, να κλιμακωθούν και να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσει και τα πυρά μεγάλου βεληνεκούς.

Τι λέει για την Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός στρατηγός υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «κρατούν τη θέση τους» στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, όταν οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν, τα κέρδη τους είναι περιορισμένα και συνοδεύονται από πολύ υψηλές απώλειες.

Ο ίδιος περιέγραψε τις γραμμές του μετώπου ως σχετικά σταθερές, εκτιμώντας ότι οι Ουκρανοί εξακολουθούν να αποδίδουν ικανοποιητικά απέναντι στη ρωσική πίεση.

Η ισορροπία φόβου και αποτροπής

Οι δηλώσεις Γκρίνκεβιτς δείχνουν τη λεπτή ισορροπία που επιχειρεί να κρατήσει το ΝΑΤΟ: να μη διογκώσει τον κίνδυνο άμεσης ρωσικής επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να μη δώσει την εικόνα χαλάρωσης ή αδυναμίας.

Η εκτίμηση ότι η Ρωσία δεν αναζητά σύγκρουση δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θεωρεί την απειλή ανύπαρκτη. Αντιθέτως, η Συμμαχία προετοιμάζεται για ένα περιβάλλον στο οποίο οι ΗΠΑ μπορεί να μεταφέρουν βάρος σε άλλες περιοχές του κόσμου και οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να καλύψουν περισσότερα κενά.

Το κεντρικό μήνυμα του Αμερικανού στρατηγού είναι ότι η αποτροπή πρέπει να παραμείνει τόσο ισχυρή, ώστε η Μόσχα να μην μπει καν στον πειρασμό να δοκιμάσει τις αντοχές της Συμμαχίας.