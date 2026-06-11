Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον πολυχώρο των Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, όπου συμμετείχε σε συζήτηση με νέους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε θέματα που απασχολούν έντονα τη νεότερη γενιά, μεταξύ των οποίων η στέγαση, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και οι μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς. Στο πλαίσιο της συζήτησης γνωστοποίησε για πρώτη φορά μια συγκεκριμένη προγραμματική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, η οποία προβλέπει δωρεάν χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, εφόσον το κόμμα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω το νέο μέτρο για το οποίο δεσμευόμαστε και αφορά όλους τους νέους κάτω των 24 ετών. To ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση, όλοι οι νέοι έως 24 ετών να έχουν καθολική, δωρεάν πρόσβαση, και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα δίκαιο και κοστολογημένο μέτρο.