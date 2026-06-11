Σε μια σπουδαία και συντονισμένη κινητοποίηση προχωρά η διεθνής πνευματική κοινότητα, με την Ομογένεια να μπαίνει στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εκατοντάδες ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, συγγραφείς και εκδότες έστειλαν μια σκληρή επιστολή στην Amazon, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή τους για τον πλήρη αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την παγκόσμια πλατφόρμα αυτοέκδοσης Kindle Direct Publishing (KDP).



Η πρωτοβουλία, η οποία οργανώθηκε από τον Διεθνή Ελληνικό Σύνδεσμο (IHA), αναδεικνύει μια κραυγαλέα αντίφαση. Όπως τονίζεται στην επιστολή, η Amazon επιτρέπει τη δημοσίευση ψηφιακών έργων σε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες με ελάχιστους ομιλητές, όπως η κορνική και η μανξική.



Την ίδια στιγμή, η ελληνική γλώσσα, η οποία ομιλείται από τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και έχει αναγνωριστεί από την UNESCO, παραμένει αποκλεισμένη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το κριτήριο της εταιρείας δεν είναι ούτε εμπορικό ούτε δημογραφικό.



Οι διανοούμενοι υπενθυμίζουν με νόημα στον αμερικανικό κολοσσό ότι ακόμη και το ίδιο του το όνομα αντλείται απευθείας από την ελληνική μυθολογία. Υπογραμμίζουν ότι η γλώσσα του Ομήρου, του Πλάτωνα και της Καινής Διαθήκης δεν είναι απλώς ένα εμπορικό εργαλείο, αλλά η μήτρα των οικουμενικών εννοιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας.



Ο ψηφιακός αποκλεισμός της δημιουργεί τεράστια εμπόδια στους σύγχρονους δημιουργούς και αποτελεί μια αναίτια πολιτιστική απώλεια για την παγκόσμια κοινότητα στην ψηφιακή εποχή.