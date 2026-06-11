Κοινοβουλευτική επιτροπή στην Ελλάδα ενέκρινε την Πέμπτη την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταφορικών αεροσκαφών τύπου C-390 της βραζιλιάνικης Embraer, καθώς και διαφόρων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Το συνολικό κόστος των αμυντικών συστημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης 10 μικρά υποβρύχια τύπου VICTA βρετανικής κατασκευής για ειδικές επιχειρήσεις, εκτιμάται μεταξύ 1 και 1,2 δισ. ευρώ.

«Το ήμισυ του ποσού αυτού θα διατεθεί για την αγορά και την υποστήριξη των αεροσκαφών C-390», ανέφερε μία από τις πηγές.

Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί στην προμήθεια ενός συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron από το Ισραήλ, 10 drones τύπου V-BAT από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στον εκσυγχρονισμό τεσσάρων γερμανικών φρεγατών τύπου MEKO-200.

Η Ελλάδα, η οποία σήμερα χρησιμοποιεί παλαιότερα μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130 και C-27, σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την οικονομική κρίση της περιόδου 2009-2018 και της προσπάθειας διατήρησης ισορροπίας έναντι της ιστορικής της αντιπαλότητας με την Τουρκία.

Οι νέες αγορές αναμένεται να τεθούν προς έγκριση και από το ανώτατο κυβερνητικό όργανο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το ΚΥΣΕΑ, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να τις εγκρίνει.