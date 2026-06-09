Στη Βουλή εισέρχεται αύριο το νέο πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων συνολικού ύψους περίπου 790 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά την ενίσχυση κρίσιμων επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στις τακτικές μεταφορές, την επιτήρηση και τις ειδικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το σύνολο των προγραμμάτων αναμένεται να τεθεί προς ενημέρωση και έγκριση την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ενώπιον των μελών της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η προμήθεια τριών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390, της βραζιλιάνικης εταιρείας Embraer, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 600 εκατ. ευρώ. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση ενίσχυσης των συγκεκριμένων αεροσκαφών, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες προχωρούν σε αντίστοιχες παραγγελίες, μεταξύ των οποίων και μέσω του πορτογαλικού προγράμματος συνεργασιών. Τα C-390 προορίζονται να ενισχύσουν τις δυνατότητες τακτικών αερομεταφορών, μεταφοράς προσωπικού και υλικού, καθώς και υποστήριξης αποστολών σε ευρύ φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων, προσφέροντας υψηλότερη ευελιξία σε σχέση με παλαιότερες πλατφόρμες.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου αεροσκάφους είναι η πολυμορφικότητά του, καθώς μπορεί να αλλάζει ρόλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να μετατρέπεται π.χ. από μέσο μεταφοράς φορτίου και προσωπικού σε πτητικό μέσο αεροδιακομιδών. Η ευελιξία αυτή μειώνει την ανάγκη για πολλαπλές εξειδικευμένες πλατφόρμες και αυξάνει την απόδοση κάθε μονάδας.

Μπορεί επίσης να διαμορφωθεί σε ιπτάμενο τάνκερ (διαμόρφωση σε πλατφόρμα KC-390), ανεφοδιάζοντας άλλα μαχητικά αεροσκάφη, προκειμένου να επεκτείνουν την ακτίνα δράσης τους και τον χρόνο παραμονής τους στον αέρα. Για την Πολεμική Αεροπορία, που μέχρι σήμερα βασίζεται σε συμμαχική υποστήριξη για τέτοιες αποστολές, η δυνατότητα αυτή δημιουργεί όπως αντιλαμβάνεται κανείς, νέα δεδομένα. Τα νέα αυτά αεροσκάφη θα έρθουν να αντικαταστήσουν τα παλιά C-130 που υπηρέτησαν επί δεκαετίες με αξιοπιστία την Πολεμική Αεροπορία μας. Τώρα όμως, αντιμετωπίζουν αυξανόμενα προβλήματα συντήρησης και μειωμένες διαθεσιμότητες. Το επιχειρησιακό περιβάλλον έχει αλλάξει και απαιτεί μέσα με μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, στο ίδιο πακέτο εντάσσεται η προμήθεια 10 υποβρύχιων οχημάτων τύπου VICTA, συνολικής αξίας περίπου 145 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονται για τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου. Τα συγκεκριμένα συστήματα αναπτύσσονται από τη βρετανική εταιρεία SubSea Craft, σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, γεγονός που προσδίδει και ελληνική διάσταση στο πρόγραμμα. Τα VICTA διαθέτουν επιχειρησιακή αυτονομία που φτάνει τα 250 ναυτικά μίλια, ενώ μπορούν να επιχειρούν με ταχύτητα περίπου 25 ναυτικών μιλίων σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, σε βάθος έως και 30 μέτρων. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εξοπλισμού με οπλικά συστήματα που ήδη βρίσκονται στο ελληνικό οπλοστάσιο, ενισχύοντας τον ρόλο τους σε αποστολές ειδικών επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, προς έγκριση οδηγείται και η προμήθεια μη επανδρωμένων αεροχημάτων επιτήρησης τύπου HERON, με συνολικό κόστος περίπου 40 εκατ. ευρώ. Τα ισραηλινής προέλευσης συστήματα βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία, με βάση τη Σκύρο, και έχουν αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε επιχειρήσεις επιτήρησης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα HERON έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επιτήρησης θαλασσίων ζωνών και στη χαρτογράφηση μεταναστευτικών ροών, παρέχοντας συνεχή εικόνα σε πραγματικό χρόνο προς τα κέντρα επιχειρήσεων.