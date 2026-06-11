Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού και στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Για τον εντοπισμό του βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα, μετά τη δήλωση εξαφάνισής του.

Η ταυτοποίηση της σορού αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τον αγνοούμενο άνδρα.

Μέχρι την επίσημη ταυτοποίηση, οι αρχές δεν επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του νεκρού.