Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της χώρας του μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες εξελίξεις.



Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια της επίθεσης που σημειώθηκε στο σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, ένα γεγονός για το οποίο η κυβέρνηση της Τεχεράνης επιρρίπτει την ευθύνη απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οξύνοντας περαιτέρω την ήδη ταραγμένη κατάσταση στην περιοχή.



«Αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει την κατάσταση και να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες, η έκταση των οποίων θα μπορούσε να πλήξει ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι τέτοια πλήγματα δεν θα έχουν το παραμικρό όφελος για τους εχθρούς του Ιράν.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τόνισε πως τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις θα επιφέρουν «αντίποινα» και θα οδηγήσουν σε «νέο επίπεδο αντιπαράθεσης».