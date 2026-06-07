Ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι βρέθηκε το Σάββατο στην Τεχεράνη, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες του Πακιστάν για τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αναζήτηση πολιτικής λύσης στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Πηγές από την πακιστανική κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στο πρόγραμμα του υπουργού περιλαμβάνονταν επαφές με κορυφαίους παράγοντες της ιρανικής ηγεσίας.

Το κρατικό ιρανικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι ο Νάκβι επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, ο πακιστανός υπουργός αναμενόταν να μεταφέρει προσωπικό μήνυμα του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ προς τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Μόχσιν Νάκβι θεωρείται από τους στενότερους συνεργάτες του στρατηγού Μουνίρ και έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών στην Τεχεράνη τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο των μεσολαβητικών προσπαθειών του Πακιστάν.

Είχαν προηγηθεί, μάλιστα, οι συναντήσεις του με τον ιρανό υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί στο Κιργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται ενώ η εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου παραμένει εύθραυστη. Παρά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε περιορισμένες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, και συνεχίζει να επηρεάζει το σύνολο της περιφερειακής ασφάλειας, με το Πακιστάν να επιχειρεί πλέον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης.