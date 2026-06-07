Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρουν κυρώσεις πριν από την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Αυτό έρχεται μετά», είπε ο Τραμπ, ερωτηθείς αν θα μπορούσε να εξετάσει τέτοια μέτρα πριν από μια συμφωνία. «Ναι. Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν καλή δουλειά, τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν.