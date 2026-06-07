Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ χθες Σάββατο (λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι κατέρριψε δυο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης διότι απειλούσαν, κατ’ αυτόν, την ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ.

«Δυνάμεις των ΗΠΑ (…) κατέρριψαν δυο drones επίθεσης του Ιράν που απειλούσαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ», γνωστοποίησε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να συνεχίσουν να αμύνονται έναντι οποιασδήποτε επίθεσης του Ιράν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Προχθές Παρασκευή το βράδυ, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κατευθύνονταν στο στενό, και κατόπιν ότι έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στο ιρανικό έδαφος.

Σε αντίποινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοβροντία πυραύλων εναντίον «εχθρικών» στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, βασίλεια του Κόλπου που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε έξι βαλλιστικούς πυραύλους και ότι έβδομος αστόχησε.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είναι γνωστό πως διεξάγουν τις τελευταίες εβδομάδες έμμεσες συνομιλίες με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.