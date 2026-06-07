Ισραηλινά πλήγματα σ’ ένα αστυνομικό τμήμα της Χαμάς και ένα όχημα στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, ενώ 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, ενώ μεσολαβητές άρχισαν νέες προσπάθειες για να διασώσουν μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Επλήγη θέση της αστυνομίας κοντά σ’ ένα μεγάλο καταυλισμό εκτοπισμένων οικογενειών στη Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα του θύλακα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 16, ανακοινώθηκε από γιατρούς, οι οποίοι δεν έκαναν γνωστό πόσα από τα θύματα ήταν αστυνομικοί.

Το Ισραήλ έχει αυξήσει τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων και προσωπικού της αστυνομίας τους αρκετούς τελευταίους μήνες, σκοτώνοντας δεκάδες αστυνομικούς, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας της Χαμάς.

Αργότερα σήμερα, ένα άλλο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν επλήγη όχημα που κινούνταν στη μέση της Πόλης της Γάζας, έγινε γνωστό από γιατρούς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τα επεισόδια αυτά.

Στο μεταξύ, η Αίγυπτος άρχισε να φιλοξενεί έναν νέο γύρο συνομιλιών για εκεχειρία με ηγέτες της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών παρατάξεων, δήλωσαν πηγές στη Χαμάς και άλλες προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες.

Η Χαμάς είπε σε απεσταλμένους από το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δημιουργήθηκε πέρυσι από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στους μεσολαβητές Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία ότι ο τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα είναι ουσιώδους σημασίας για να καταστεί δυνατό να επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος, έκαναν γνωστό πηγές της οργάνωσης και αξιωματούχοι προσκείμενοι στις συνομιλίες.

Ο Χαζέμ Κάσεμ, εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση είναι ανοικτή σε ιδέες που θα οδηγούσαν στον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα και στην εξεύρεση κοινού εδάφους σε θέματα της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα πρέπει να σταματήσει να είναι «προκατειλημμένο» υπέρ του Ισραήλ.