Σκληρή απάντηση με σαφείς πολιτικές αιχμές κατά της τουρκικής ηγεσίας και προσωπικά κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει «νομάρχης της Ιερουσαλήμ».

Η ανάρτηση Ισραέλ Κατζ:

Στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, που ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ και εκπέμπει απειλές, λέω τα εξής:

Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το Κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα Σταυροφορική Αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμύνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής.

Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει η πρωτεύουσα του Ισραήλ για πάντα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει και δεν θα επιστρέψει ποτέ.

Δυστυχώς, δεν έχετε μάθει τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος. Αντιθέτως, εργάζεστε για να σύρετε την Τουρκία πίσω σε μια σκοτεινή και οπισθοδρομική εποχή.