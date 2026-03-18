Στη σύλληψη ενός 27χρονου πολύ γνωστού τράπερ προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Πατησίων. Μαζί του ένας 26χρονος σεσημασμένος για τη δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό των ΜΑΤ, Γιώργο Λυγγερίδη.

Κατά πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μοτοσυκλέτα να κινείται επί της οδού Καυταντζόγλου και έκαναν σήμα στους δύο επιβαίνοντες να σταματήσουν για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνοι φέρονται να αγνόησαν το σήμα και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας.

Η καταδίωξη κράτησε μερικά μόνο λεπτά, μιας και οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσυκλέτα στην οδό Δημητρίου Ράλλη, στα Πατήσια.

Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός ήταν ο 26χρονος που το όνομα του είναι στη δικογραφία – μαμούθ για τη δολοφονική επίθεση στον Γιώργο Λυγγερίδη, ενώ συνεπιβάτης ο 27χρονος τράπερ, ο οποίος έχει καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για άλλη υπόθεση στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο άνδρες πέταξαν στον δρόμο ένα μαύρο αντικείμενο, προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή τους. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι επρόκειτο για μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απείθεια, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στη Δικαιοσύνη.