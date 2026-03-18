Σοκαριστικά μηνύματα ανταλλάχθηκαν λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Τα μηνύματα αποκαλύφθηκαν από το Live News και πρόκειται για συνομιλία που είχαν στο διαδίκτυο φίλοι του 23χρονου συλληφθέντα.

«Έσφαξαν Τούρκο» και «μακάρι να πεθάνει» ήταν μερικά από τα μηνύματα που εστάλησαν.

Ακολουθεί η συνομιλία:

-Έσφαξαν Τούρκο

-Ναι τον γ….. μάγκες

-Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει

-Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

-Πείτε του να πετάξει το κινητό του

-Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

-Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

-Θα μαζευτούμε

-Μάγκες έχει γίνει μ…., τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο

-Βγείτε όλοι από την ομαδική

-Βγείτε όλοι